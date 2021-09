Hoe maak je nou precies een zoekmachine? Je kijkt wel woord mensen zoeken en speurt het hele internet af naar het gebruik van dat woord. Misschien begon Google ooit op die manier, maar nu is het veel meer bezig met wat er achter zo’n woord schuilgaat. Google is constant op zoek naar de context.

Kunstmatige intelligentie Dat komt omdat het kunstmatige intelligentie inzet om menselijk gedrag beter te begrijpen. Er zijn immers altijd redenen waarom je naar een bepaald woord zoekt. Ook is niet iedereen even goed in bedenken welke woorden ze het beste kunnen gebruiken in hun zoektocht. Google wil hierbij helpen. Het gebruikt daarvoor zijn MUM-technologie, die niets met moeders te maken heeft, maar wel alles met een Multitask Unified Model.

MUM We hebben al eerder over dit model gehoord, namelijk in een chatbot die Google eerder dit jaar toonde. Google hoopt met MUM te zorgen voor nog betere zoekresultaten, omdat het beter kan plaatsen wat je precies zoekt en met welke achterliggende gedachte. Zo wil Google binnenkort ‘Things to know’-blokjes gaan gebruiken. Hierbij zie je verschillende onderwerpen die te maken hebben met wat je zocht. Zie het een beetje als een wordcloud: als we ‘adelaar’ zeggen, wat komt er dan nog meer in je op? Alleen baseert Google dat uiteraard niet op de gedachte van één persoon, maar op de samenhang van het internet. Daarbij wil het niet alleen kunstmatige intelligentie inzetten in zijn zoekbalkje, maar ook in bijvoorbeeld Lens.

Lens Nu gebruiken we Lens om bijvoorbeeld te ontdekken hoe een bepaald object heet, zodat we het (opnieuw) kunnen kopen of juist onder een goede naam op Marktplaats kunnen verkopen. Google wil vooral dat het veel meer informatie kan geven bij de eindresultaten die dan oppoppen. Het wil dat wel vooral inzetten om te zorgen dat je eerder tot aankopen overgaat: maar ja, dat is natuurlijk hoe Google onder andere geld verdient. Aan de andere kant is het geen ramp dat deze monetaire beweegreden leeft bij Google: uiteindelijk zal het zorgen voor betere technologie die ongetwijfeld zal doorsijpelen in Google’s niet-shopping-zoekopdrachten. Het grappige is dat Google dat ook al veel doet. Kijk maar eens wat je eigenlijk allemaal te zien krijgt als je iets Googlet. Zo wordt er tegenwoordig zelfs aangegeven als je zoekt naar een actueel onderwerp dat nog in ontwikkeling is. Je krijgt veel meer context te zien dan alleen maar een aantal linkjes met sites.



Gevaren Dat gaat echter gepaard met de nodige problemen. Misschien wil je iemand die aan anorexia lijdt juist liever geen boxje geven met nog meer dingen die met die ziekte te maken hebben, maar liever een telefoonnummer of site geven waar hij of zij op zoek kan naar hulp. Ergens zal kunstmatige intelligentie dus ook wel wat gekleurd moeten zijn, terwijl het tegelijkertijd daarin niet moet doorschieten, wat we al vaak hebben gezien bij AI-hulpmiddelen. Het blijft een spannend koorddansspel. Google licht daar helaas maar een klein tipje van de sluier op. In ieder geval smaakt een betere context bij zoekopdrachten naar meer, zeker als dat verder gaat dan shopping alleen.



Fotocredits: Firmbee