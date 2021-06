​Google gebruikt AI om namen van coronavaccins te leren

Google heeft tijdens Google I/O laten zien hoe het multitask unified model (MUM) werkt. MUM is een systeem dat tekst, video’s en afbeeldingen kan begrijpen in 75 talen. Nu zet Google dat in in de strijd tegen corona, namelijk door de namen van coronavaccins te leren.

Moderna, Pfizer en AstraZeneca

Het wordt hierdoor makkelijker voor de zoekmachine om te komen met de juiste informatie, omdat hij precies weet welke namen er zoal voor vaccins rondzingen. Hoewel we in Nederland voornamelijk dezelfde namen gebruiken als de Verenigde Staten, zoals Moderna, Pfizer en AstraZeneca, worden er in andere landen heel andere namen gebruikt voor hetzelfde goedje. Om te zorgen dat gebruikers wel de juiste informatie krijgen, maakt kunstmatige intelligentie het verschil.

Je zou denken dat dat helemaal niet zo indrukwekkend is: hoeveel namen kun je voor een vaccin hebben? Toch blijkt dat een groot aantal te zijn. Wereldwijd zijn er honderden verschillende namen voor COVID-19-vaccins. Deze komen echter niet allemaal goed uit de verf wanneer je ze op Google zoekt, of wanneer je bijvoorbeeld zoekt op mrna-vaccins of AZD1222. Het voordeel aan MUM is dat het niet geleerd hoeft te worden om specifiek die taak te verrichten, het kan van zichzelf al bedenken wat en hoe het moet doen.

Hierdoor konden de researcher van Google meer dan 800 (!) verschillende vaccinatienamen kunnen vastleggen in meer dan 50 talen. Dat zou een mens waarschijnlijk weken hebben gekost, maar ook nog een grote kans op fouten. MUM is bovendien een vrij bijzonder systeem: je kunt het zelfs een foto laten zien van een paar schoenen en vragen of je daarmee de Japanse berg Fuji zou kunnen beklimmen.