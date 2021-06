​Google waarschuwt voor actuele zoekopdrachten die veranderen

Als je een Google-zoekopdracht doet, dan weet je niet snel hoe relevant de informatie is die je ziet. Daar komt nu verandering in. Als er bijvoorbeeld een protest gaande is en je googlet daarop, dan krijg je een melding te zien. De melding geeft aan dat de zoekresultaten mogelijk op dat moment nog veranderen en dat er nieuwe, relevante informatie aankomt. Het is in Nederland nog niet live, maar wel in Amerika.



Google

Het is een flinke verbetering voor de zoekmachine, waarbij het nu vaak moeilijk te ontdekken is hoe relevant de informatie is. Zeker met social media zie je dat je eigenlijk beter op Twitter kunt kijken, waar vaak gelive-tweet wordt over een evenement. Google wil daar natuurlijk niet op achterblijven, dus komt nu met de melding dat er nieuwe informatie wordt verwacht.

Google schrijft op zijn blog: “Hoewel Google Zoeken er altijd zal zijn met de meest bruikbare resultaten die we kunnen bieden, is de betrouwbare informatie waarnaar je zoekt soms nog niet online. Dit kan vooral het geval zijn voor het laatste nieuws of opkomende onderwerpen, wanneer de informatie die als eerste wordt gepubliceerd misschien niet de meest betrouwbare is.”

Om hierbij te helpen, heeft Google zijn zijn systemen getraind om te detecteren wanneer een onderwerp snel evolueert en een reeks bronnen nog niet heeft gewogen. “We laten nu een melding zien die aangeeft dat het het beste is om later terug te komen wanneer er meer informatie uit een breder scala aan bronnen beschikbaar zou kunnen zijn.”