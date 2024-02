​Google onthult na teasen nieuwe loginpagina: amper anders

Mocht je de nieuwe inlogpagina tegenkomen, dan kun je voor de zekerheid wel checken of je goed zit door even naar je adresbalk te turen. Als daar staat accounts.google.com, dan ben je op de goede plek. Verder zal je niet heel veel merken van het nieuwe design, alleen is het gedeelte waarin je je mailadres typt en je wachtwoord ietwat naar rechts geschoven en staat links het Google-logo. Onderin vind je zoals altijd de standaard zaken als de voorwaarden, het helpcenter en de taalwisselaar.

Laten we voorop stellen dat het goed is dat Google mensen verwittigd dat er een pagina -aanpassing aan zit te komen. Immers leven we in een wereld vol phishing en zijn dit soort inlogpagina’s dé ideale plekken voor kwaadwillenden om je data op te stelen. Reden voor Google om duidelijk te maken: deze pagina gaat veranderen en dat komt door ons, Google.

Material You

Dat was het. Dat is de aanpassing van de inlogpagina waar Google het al tijden over heeft. Het is een klein verschil, maar het past hierdoor meer bij de ervaring van mensen op Android-telefoons. Die zijn (vooral op Google Pixel) al even gewend aan het zogeheten Material You-design. Dat is geen belediging, het is slechts de naam van de kleurensynchronisatie en de pilvormige knoppen die Google sinds de introductie van dat design op steeds meer plekken verspreidt, zoals nu ook de de inlogpagina voor iedereen die op zijn Google-account wenst te komen.

We hadden er meer van verwacht, zoals meer pastelkleuren en misschien wat meer ronde knoppen en mogelijkheden. Google schijnt erover te denken om de voorpagina van Google Zoeken te voorzien van nieuws, zoals je dat kent van MSN op een Windows-computer met browser Edge. Echter lijkt dat voor de loginpagina niet het geval te zijn. Misschien maar goed ook: zo kun je ook als je even geen geweldig bereik hebt toch nog inloggen op je Google-account. Immers staat daar vaak belangrijke informatie in, zoals in je Gmail. Toch ongemakkelijk als je dan eerst moet wachten tot er allerlei tierenlantijnen geladen zijn. We gaan niet juichen voor dit nieuwe design, maar nu ben je in ieder geval gewaarschuwd dat het anders is en dat dat in dit geval waarschijnlijk dus geen kwaadwillenden zijn die aan de knoppen draaien.