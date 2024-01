​Op deze website spenderen mensen de meeste tijd

Heb je enig idee welke website er wereldwijd het meest wordt bezocht? Geen apps, maar website: dat is Google , dat had je vast al verwacht. Maar dat is niet de website waarop mensen de meeste tijd besteden. Het is geen Facebook, het is geen pornosite, maar het is… YouTube. Met gemiddeld per bezoek 20 minuten en 22 seconden is het de website die we de meeste tijd schenken.

YouTube wint

Dat is op zich ook wel voor te stellen, want waar je op Facebook even snel een wall of tijdlijn kunt scannen, heb je op YouTube meer dat je aandachtig naar een video kijkt, en dat is ook vaak al snel een kwartier. Toch zal de gemiddelde tijd op Facebook je misschien ook verbazen: dat is 10 minuten en 36 seconden. We willen dus toch wel graag weten wat er in de buurtgroep gebeurt, wat er te koop wordt aangeboden, wat onze vrienden zeggen en welke evenementen er aankomen.

Productivity Spot deed een analyse op basis van internetverkeer via SimilarWeb voor meer dan 1000 van de populairste websites. We weten wel wat er veel wordt bezocht, maar welke website wint het nou als het gaat om de duur dat we op de site te vinden zijn? Dat is dus YouTube. Er werd daarbij gekeken naar het aantal maandelijkse bezoekers, de tijd die mensen op de site spenderen, het aantal pagina’s dat mensen bekeken, de toegankelijkheidsscore en de bounce rate (het percentage van mensen die weggaan na de eerste pagina). YouTube, dat met 33,57 miljard bezoekers per maand een gigantische site is, heeft dus ook nog het geluk dat mensen er lang blijven. YouTube heeft 1,97 miljard unieke bezoeken per maand en die mensen bezoeken de site dus gemiddeld 17 keer per maand.