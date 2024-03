De Fallout-trailer houdt de games in ere: en vooral de humor

De geliefde gamefranchise Fallout heeft zijn eerste trailer te pakken en die stelt niet teleur. We beginnen al meteen met een typische Fallout-televisie met oude beelden, om vervolgens gelanceerd te worden naar de postapocalyptische wereld van de franchise waarvan we zo houden. Het universum van Fallout vertaalt zich duidelijk heel goed naar een serie.

Fallout is een serie met onder andere Ella Purnell (Yellowjackets), Aaron Moten (Emancipation), Walton Goggins (The Hateful Eight) en Kyle MacLachlan (Twin Peaks) in de hoofdrollen. Ze zijn de uitverkorenen die de zwartgallige humor van de franchise naar het 'witte doek' (eigenlijk gewoon je televisie in de woonkamer) te vertalen. We zien in de trailer Lucy die maar niet kan wennen aan die vreemde wereld zo na een stralings-apocalyps. Ook zien we Moldaver (Sarita Cloudhury) en Ma June (Dale Dickey) in deze trailer voorbij komen.