Amazon Prime Video is de afgelopen paar maanden wat duurder geworden, maar het lijkt wel een tegenprestatie te willen leveren: er komen namelijk nog veel Amazon Prime Originals aan, waaronder een Nederlandse. Deze films en series komen in 2024 naar Amazon Prime Video. Mr. & Mrs. Smith Het was ooit een geweldige film met Brad Pitt en Angelina Jolie (en waarschijnlijk hun ontluikende liefde), en nu wordt er een serie van gemaakt. Het gaat om John en Jane, die allebei hun eigen weg gaan en een leven leiden als spionnen. Maar op een bepaald momenten moeten ze samen gaan leven, terwijl ze nog steeds spionnen zijn. Elke aflevering gaan ze weer op een nieuwe missie.

De Prank Show Amazon heeft Giel de Winter van StukTV al een tijdje geleden weten te strikken, maar behalve het presenteren van de talkshow rondom Million Dollar Island heeft hij weinig solo-dingen gedaan op het platform. Tot 2 februari, want dan is hij te zien als presentator van een nieuw candid camera-programma waarin bekende en onbekende Nederlanders voor de gek worden gehouden. We zijn benieuwd hoeveel bananasplit en hoeveel originaliteit het bevat.

Twisted Metal Twisted Metal is een actiekomedie gebaseerd op de mensen achter onder andere Deadpool en Zombieland. Dan weet je al ongeveer wat je kunt verwachten, namelijk dat je eigenlijk niet zo goed weet wat je kunt verwachten. Het kan alle kanten op in deze actiekomedie, die draait om een mysterieus pakketje afleveren in een wereld waar net een apocalyps heeft plaatsgevonden. Makkelijk zat, toch?

This is Me Now… A Love Story We dachten dat het al uit was, want er wordt al veel over gesproken, maar pas op 16 februari verschijnt de nieuwe J Lo-docu. Je krijgt te zien hoe J Lo op zoek gaat naar liefde en betekenis in het leven en het schijnt een enorm indrukwekkend geheel te zijn dat ook nog een sterrencast heeft met prachtige kostuums. We zijn benieuwd.

The Boys We hebben vorig jaar een uitstapje gemaakt van The Boys met Gen V, maar in het vierde seizoen van de populaire show The Boys kunnen we weer verdergaan met de avonturen van onder andere Victoria Neuman, Billy Butcher en de rest. De Boys moeten nog steeds hard werken om te zorgen dat Vicky niet de machtigste ter wereld wordt. En ja, dat gaat ongetwijfeld gepaard met veel lompheid, seks en meer, want dat is immers ook wat er zo leuk is aan The Boys.

Fallout Er komt een serie van de bekende gamereeks Fallout en daar wordt naar uitgekeken: het is post-apocalyptisch, het bevat het beetje mensheid dat over is en verder vooral gemuteerde creeps die de scepter zwaaien in wat er nog over is van de planeet. Het belooft erop of eronder te worden, dus we zitten met smart te wachten op deze vertolking van een geliefde gamereeks.

Expats Als je naar een ander land verhuist, dan is de kans aanwezig dat je in een soort groepje Expats terechtkomt: mensen die allemaal uit andere landen komen en (vaak tijdelijk) in dat land zijn gaan wonen. Vaak zijn het wat rijkere mensen die dan lekker ‘s avonds na werk samenkomen om te roddelen. We zijn benieuwd hoe Nicole Kidman zich hierin staande houdt, want het is een drama en zij speelt de hoofdrol…

Road House We hebben op de redactie een kleine voorkeur voor Jake Gyllenhaal, omdat hij altijd interessante rollen kiest. Zo ook in Road House, een reboot van de film uit 1989 waarin Patrick Swayze een UFC-middenklasse-vechter speelt die uiteindelijk in een clubrestaurant gaat werken. Jake gaat hem nu achterna en de bekende vechter Conor McGregor schijnt er ook een vrij grote rol in te spelen.

Kortom, er is veel te zien op Amazon Prime Video, naast de films die je er kunt huren of kopen. Het is nog steeds een van de goedkoopste streamingdiensten en het kan dus best de moeite waard zijn om het eventjes een maandje te nemen en al deze titels te bingen. Alleen duurt het wel even: niet al deze producties verschijnen al in februari, soms moet je er eventjes op wachten.