​Amazon gaat zijn Prime Video-series en films verkopen

Amazon is van plan om zijn series en films die je kent van streamingdienst Prime Video te verkopen. Het idee is dat de series dan ook op andere streamingdiensten beschikbaar worden. Dat is groot nieuws, want het betekent dat de exclusiviteit verdwijnt. Die exclusiviteit was juist vaak een reden voor mensen om een abonnement te nemen op een bepaalde streamingdienst. Dat hoeft niet meer als je straks de film of serie die je graag wil zien ook bij een andere aanbieder kunt zien. Het gaat daarbij dus om de verkoop van een licentie, wat betekent dat een streamingdienst niet zelf een heel nieuw seizoen kan maken.

Amazon Prime Video

The Marvelous Mrs. Maisel, The Boys, Fleabag, Modern Love, Undone, The Man in the High Castle, Carnival Row: de streamingdienst van Amazon mag dan niet elke week zo ‘aan’ zijn als bijvoorbeeld Netflix, ook op deze streamingdienst verschijnt elke week nieuwe content bovenop de toffe films en series die er al te zien zijn. Echter is Amazon Prime Video altijd een wat vreemde eend in de bijt: ten eerste omdat je het ‘krijgt’ bij een Amazon ‘premium’-account, waarmee je bijvoorbeeld als je iets besteld op het winkelplatform korting of betere verzendopties krijgt. Ten tweede omdat het enorm goedkoop is. Dat Amazon Prime-abonnement kost in totaal 3 euro per maand.

Dat betekent dat Amazon het niet per se heel erg moet hebben van zijn streamingdienst (en dat weten we natuurlijk al een tijdje van dit extreem rijke bedrijf), waardoor het zich iets meer kan permitteren dan een Netflix, die alleen streaming heeft om op terug te vallen. Toch wordt er bij andere streamingdiensten ook gespeeld met het idee om de films en series minder exclusief te maken en te verkopen aan andere streamingdiensten of televisiezenders. Amazon lijkt de eerste grote streamingdienst te zijn die dat ook echt gaat doen.