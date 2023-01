Deze serie werd het vaakst illegaal gedownload in 2022

House of the Dragon is de serie die mensen in 2022 het vaakst op illegale wijze hebben gedownload. De spin-off van Game of Thrones werd groots aangekondigd en gelanceerd door HBO Max en geldt nog steeds als één van de meest besproken series van de streamingdienst. Maar, niet iedereen heeft de avonturen van de Targaryens op legale wijze gevolgd. Die 6 euro die HBO Max kost per maand was voor sommigen toch te veel, zo is gebleken uit de cijfers van Torrentfreak .

House of the Dragon

2022 was het jaar waarin er een grote fantasy-oorlog was tussen twee streamingdiensten. HBO Max had House of the Dragon, Amazon Prime Video had The Rings of Power, een prequel op de Lord of the Rings-verhalen die we uit de films kennen. Qua kwaliteit bleken de series gelijk op te gaan, maar nu is bekendgemaakt dat het qua illegale downloads toch echt een win was voor HBO Max. Hoewel, je kunt je afvragen of je bij illegaal downloaden van een winnaar mag spreken. Het is er juist veel inkomsten door misgelopen.

In 2020 was het The Mandalorian van Disney+ die het meest werd gepiraat en in 2021 was het ook Disney+-serie, namelijk WandaVision. Maar, in de jaren ervoor was het altijd Game of Thrones, waardoor het niet geheel verrassend is dat het nu wederom een Game of Thrones-productie is die populair is onder illegale downloaders. Aan de andere kant staat Disney+ er alsnog veel in, de top 10 vaakst illegaal gedownloade series van 2022.