Game of Thrones voor 7e keer gekroond tot meest illegaal gedownloade serie

Voor de zevende keer staat Game of Thrones bovenaan het lijstje van de meest illegaal gedownloade series. In 2017 wist de populaire serie van HBO deze titel al voor het zesde jaar op rij in de wacht te slepen. Vorig jaar, toen er geen nieuw seizoen uit werd gebracht was het een keer The Walking Dead die met de titel aan de haal ging.

Het is waarschijnlijk ook de laatste keer dat Game of Thrones deze titel in de wacht sleept. Omdat dit jaar natuurijk het achtste en laatste seizoen werd uitgezonden. Met 'House of the Dragon' zit er nog wel een spinoff / prequel aan te komen.

Maar er is ook een nieuwkomer die staat te popelen om de plek van Game of Thrones in te nemen. De nieuwe Star Wars serie van Disney, The Mandalorian, is in een korte tijd gestegen naar de derde plek, hetgeen deels te wijten is aan de beperkte beschikbaarheid van de nieuwe streamingdienst.

Game of Thrones op eenzame hoogte

Al sinds de eerste aflevering in 2011 is Game of Thrones enorm populair. Helaas voor HBO hebben niet alle fans op een legale manier toegang kunnen krijgen tot de serie. En daarom dus op zoek gegaan naar andere kanalen. De exacte aantallen zullen we nooit weten. Maar dat de serie enorm vaak gestreamd en gedownload is moge duidelijk zijn.

Top 10 2019

Torrentfreak heeft een top 10 samengesteld van 2019. Ten opzichte van vorig jaar staan daar 5 nieuwkomers in. Na Game of Thrones zien we een andere HBO serie op de tweede plaats: Chernobyl. Het zijn maar 5 afleveringen maar het is zeker een serie die de moeite waard is om te kijken. Staat in de lijst door de beperkte beschikbaarheid van HBO buiten de VS.

Zoals hierboven al kort vermeld maakt The Mandalorian de top 3 compleet. Of dat volgend jaar ook het geval is is nog maar de vraag. Disney werkt dit jaar hard aan de beschikbaarheid van de dienst. Eind maart staat er een grote lancering gepland in een heel aantal nieuwe landen. Het beter beschikbaar maken van de dienst zorgt uiteraard voor een afname van het aantal illegale kijkers.

Op plaats vier vinden we een serie die al jaren goed is voor een top 5 notering, maar ook dit jaar voor het laatst terug te vinden is in de lijst: The Big Bang Theory. In 'The Stockholm Syndrome' (uitgebracht in mei van dit jaar) zien we Sheldon, Leonard, Raj & Howard voor het laatst.

Hieronder de complete top 10. Gebaseerd op een aantal verschillende bronnen, inclusief stats van een aantal publieke BitTorrent trackers. Het verkeer via BitTorrent is slechts een fractie van het hele piracy-landschap. Steeds meer mensen maken gebruik van streaming-sites en -diensten die over het algemeen geen cijfers naar buiten brengen.