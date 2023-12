Pareltjes van 2023 - deze Prime Video-series moet je gezien hebben

Er komt elke maand zoveel uit op streamingdiensten, dat je het amper kunt bijbenen. Zonde, want zo mis je misschien iets wat helemaal bij je past. Met de kerstdagen voor de deur hopen we dat je wat tijd hebt om wat pareltjes van 2023 op de streamingdiensten te kijken. Elke dag raden we je de parels aan van een andere streamingdienst en vandaag is Amazon Prime Video aan de beurt. Deze series (en een paar films) uit 2023 op Prime Video moet je zeker kijken. Deadloch Als je houdt van Britse moordseries, dan moet je zeker kijken naar Deadloch. Deadloch is niet Brits, maar Australisch, maar dat mag de pret niet drukken. Deze whodunit is geïnspireerd door Broadchurch en is zowel spannend als grappig. Kate Box, Madeleine Sami en Nina Oyama zijn fantastisch in deze reeks, zij dragen het en doen dat op heldhaftige wijze. Deadloch is spektakel zoals je dat nog nooit gezien hebt.

Dead Ringers We houden het even bij de vrouwen, want Rachel Weisz speelt er in Dead Ringers maar liefst twee. Het is een nieuwe interpretatie van de psychologische thriller van David Cronenberg en het is een enorm spannend, intrigerend verhaal over een tweeling die beiden als gynaecoloog werkten. Ze doen er alles aan om vrouwen goede medische zorg te bieden. Maar dan ook echt alles. En dat zie je ook flink duidelijk in beeld. Wil je dus geen kinderen geboren zien worden of operaties zien gebeuren, dan moet je Dead Ringers links laten liggen. Maar wat ons betreft is dat de enige reden om het niet te kijken, want het is genieten.

Reacher Reacher is een kleine cheat, want het tweede seizoen is verschenen in 2023, het eerste seizoen al eerder. Het personage Jack Reacher kennen we natuurlijk van Tom Cruise die hem speelde, maar op Amazon is Reacher gespeeld door Smallville-acteur Alan Ritchson, die door de Verenigde Staten reist en als ex-militair vanalles en nogwat aan hand-en spandiensten oppakt. In het eerste seizoen wordt hij beticht van een moord die hij niet heeft gepleegd en in het tweede seizoen is het vooral een race tegen de klok.

Gen V Als je dol bent op het nogal uitgesproken The Boys, dan mag je Gen V niet vergeten. Het is een spin-off van de superheldenserie en we volgen een groep kinderen die allemaal leren omgaan met hun krachten. Iedereen wil een officiële superheld van Vought International worden en daarom is de competitiedrang groot. Veel politiek dus, maar ook veel bloedvergieten, precies waar we zo van hielden in The Boys, maar dan in het klein. En net zo idioot.

I’m a Virgo Wil je nog meer absurdisme maar dan iets meer comedy erbij, dan raden we je I’m a Virgo aan. I’m a Virgo is een comedy over een 19-jarige jongen die extreem lang is. Hij heeft zich lang verscholen gehouden, maar hij komt nu de maatschappij in en daarbij heeft hij veel te leren. Helemaal over een soort schurk die iedereen lastigvalt. Reken op gave special effects, die niet allemaal met de computer zijn gemaakt. Heel goed gedaan.





Los Billis We zeggen het al vaker: we houden ook als volwassenen enorm van coming of age-verhalen en Los Billis is precies dat. Het draait om een groep vrienden in de jaren ‘80 in Colombia opgroeit en allemaal zichzelf proberen te ontdekken. Er zijn echter ook bendes aanwezig en die maken elkaar het leven zuur, al op jonge leeftijd. Los Billis is gebaseerd op waargebeurde feiten en dat maakt dit een nog betere serie om te kijken.