​Dit is de nieuwe Acer E-step 5

Snel de stad doorkruisen, omdat wandelen net iets te ver is of te veel tijd kost, daarvoor kun je natuurlijk een Uber nemen, maar vaak is dat in een drukke stad niet veel sneller. Bovendien is het maar de vraag of de auto wel precies voor de deur kan stoppen. Een betere optie is een e-step te gebruiken, zoals de Acer E-step 5. Die weegt maar 17,5 kilogram en dat maakt het een fijne, lichte step die je makkelijk kunt meenemen.



Acer Electric Scooter 5

Het gaat niet alleen om meenemen, ook om rijden en daarin stelt de Acer Electric Scooter 5 niet teleur. Met zijn 36V/350W-motor rijd je snel bij het stoplicht weg en bereik je snel de maximale snelheid van 25 kilometer per uur. Er zijn drie snelheden te kiezen: je kunt ook op 6 of 10 kilometer per uur rijden, zodat je wat rustiger rijdt, wat in heel drukke gebieden veiliger is. Jij kan immers zelf dingen beter zien aankomen, maar anderen hebben ook meer tijd om jou in de smiezen te krijgen. Je kunt goed remmen met de elektronische voorrem en de schrijfrem achterop.

De batterij laat je maximaal 60 kilometer rijden, wat toch al snel zes keer een rondje om de oude binnenstad van Amsterdam, maar vooral zijn het heel veel kleine ritjes om je snel wat sneller van bijvoorbeeld het station naar je eindpunt te brengen. Vaak is dat maar een, twee kilometer en dat betekent dat je heel lang plezier hebt van een keer laden. Uiteraard hangt het er ook vanaf in hoeverre je bijvoorbeeld een heuvel op moet rijden, want dat kost uiteraard wat meer energie dan gewoon op een plat wegdek te rijden. Hetzelfde geldt voor kinderkopjes versus asfalt.