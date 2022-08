Top 15 meest gezochte programma's, films en series van de afgelopen 6 maanden

Met een Oscarnominatie voor Beste Film belandde Don’t Look Up van Netflix op de vijfde plek.

Euphoria bemachtigde de derde plek op de lijst. Deze dramaserie was voor velen hét excuus om een abonnement op HBO Max af te sluiten. Met je nieuwe Chromecast stream je deze serie direct naar je TV in kristalhelder beeld tot 4K HDR.

Op twee staat Stranger Things . We streamden het vierde seizoen in de eerste maand massaal op Netflix en keken de eerste 28 dagen na de première bij elkaar opgeteld 930 miljoen uur van de serie.

Voor de lancering van de nieuwe Chromecast met Google TV heeft het Google Search-team de 15 meest gezochte televisieprogramma's, films en series van het afgelopen half jaar in kaart gebracht. Waar was Nederland in de afgelopen 6 maanden benieuwd naar?

De nieuwe Chromecast met Google TV brengt al je geliefde streamingdiensten bij elkaar. Je ziet wat trending is bij jou in de buurt en vindt heel eenvoudig al je favoriete tv-programma’s.

In Nederland kun je kiezen uit YouTube, Netflix, Disney+, Prime Video, Videoland, NPO Start, Ziggo GO, Viaplay, HBO Max en Apple TV. Er zijn bovendien duizenden andere apps die je zelf kunt installeren! Stream gemakkelijk de beste thrillerseries van het afgelopen jaar, zoals het nieuwste seizoen van Diepe Gronden met Linda de Mol, die te zien is op Videoland en op plek nummer zes in de lijst staat. Of ga voor plek zeven en start met bingewatchen van de spannende serie Inventing Anna.

Reality-TV blijft goed scoren bij Nederlanders en dan vooral de series op Videoland, Big Brother staat op plek acht gevolgd door Ex on the Beach. Ga je voor een feel good movie? Encanto staat op plek tien via Disney+, met ‘We don’t talk about Bruno, no,no,no..’.

Gebruik je Chromecast voor meer informatie over onze Nederlandse geschiedenis. Nederlanders zochten massaal naar de tiendelige historische docudramaserie Het verhaal van Nederland op NPO Start. En wist je dat de Chromecast-afstandsbediening een knop voor Google Assistent bevat? Het is niet alleen een afstandsbediening waarmee je je tv aan- en uit zet of waarmee je hem harder of zachter doet. Dim je lampen met de lichtknop of spiek heel even op je TV wie er voor je deur staat met de Nest Cam of de Doorbell-button.

Maak een praatje met je Google Assistent want met een simpele druk op de knop stel je als je vragen over de spannendste films, die ene vette serie, de beste filmgenres en zelfs over die oorwurm die je maar niet uit je hoofd krijgt. Je hoeft dus nooit meer te zoeken naar Fantastic Beasts, Spiderman en Boerderij van Dorst via de zoekbalk van Google. Onze eigen Max Verstappen sluit de lijst af. In het afgelopen half jaar waren we razend nieuwsgierig naar Formule 1 - Miami, waar Max Verstappen het Ferrari-team net te snel af was. Zoef!