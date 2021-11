​Spotify wil meer op TikTok lijken

We schrijven er de laatste tijd vaker over, social media die steeds meer op elkaar beginnen te lijken. Het begon allemaal met de filters en de stories, maar inmiddels heeft ook elk platform wel een eigen variant van Clubhouse. Of TikTok. Zelfs buiten social media wordt de video-app nagedaan. Nieuwe na-aper? Spotify, dat het echter niet inzet voor sociale media-doelen.

TikTok op Spotify De video’s zijn niet gemaakt door mensen die bijvoorbeeld choreografieën op bekende liedjes maken. Het zijn juist de videoclips die je op verticale wijze kunt bekijken. Het gaat om een feed waarin je kunt scrollen binnen de catalogus. Product Designer Chris Messina zag deze TikTok van Spotify in de beta-versie van de mobiele app. Het gaat om een geheel nieuwe Discover-functie die je benaderd door naar het Discover-icoon te gaan in de werkbalk onderaan. Je krijgt dan een video te zien met een korte preview van het nummer. Het gaat bij de drie voorbeelden van Messina om de originele videoclips die bij de muziek horen.

Wel hartjes, geen emoji Hoewel het inderdaad wel erg gestolen lijkt van TikTok, is het uiteindelijk vooral hetzelfde omdat het een verticale video is van minder dan een minuut, waarbij je kunt scrollen om nieuwe video’s te zien. Verder komen er geen musers aan te pas, geen emoji, geen interactie, behalve het hartje om een video leuk te vinden. Toch is het waarschijnlijk een welkome functie: immers kijken we met zijn allen helemaal niet zoveel videoclips meer. We luisteren vaak naar streamingdiensten, kijken minder naar tv-zenders waarop clips te zien zijn (die zenders zijn sowieso enorm zeldzaam geworden). Hoewel veel artiesten alsnog videoclips maken, zeker voor YouTube en social media, kan het toevoegen van video’s aan de belangrijkste vorm van muziek luisteren in 2021 wel een perfecte manier zijn om jezelf nog meer in de kaart te spelen van het grote publiek. Of simpelweg om nog beter de boodschap over te brengen die je als artiest voor ogen hebt. Spotify toont bij de video’s hoe het nummer heet en de artiest, met de album art er ook nog bij. Zo herken je beter waar een nummer vandaan komt.

Bèta Het is een nieuwe manier om muziek te ontdekken. We hopen dat de nieuwe Discover-mogelijkheid zo werkt dat je bijvoorbeeld een nummer op zoekt dat je kunt waarderen, waarbij Spotify dan als een soort ‘playlist-radio’ met clips komt die je gebaseerd op dat gekozen nummer waarschijnlijk ook zal waarderen (en de muziek vooral). Maar we moeten eerst kijken of Spotify het überhaupt toevoegt, want niet alles uit een bèta haalt het in de stabiele versie van de app.