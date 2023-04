Samsung lanceert nieuwe QLed TV line-up

Onder de noemer 'Overal schermen en schermen voor iedereen' lanceert Samsung vandaag tijdens het Unbox & Discover event een geheel nieuwe TV line-up. Samsung wil tijdens dit event de nieuwste scherm ervaringen presenteren die de visie van Samsung op visuele weergave uitdragen. Dat klinkt heel spannend en is een enorme uitdaging om vandaag met een groot marktaanbod van TV-schermen met iets geheel nieuws, en een onderscheidende line-up te komen. Samsung al jaren marktleider wat televisies betreft Samsung is al jarenlang de wereldwijde marktleider in het televisie-segment. Die positie is ijzersterk want de nummer twee en drie, LG en Sony zijn ook gezamenlijk niet succesvoller als Samsung. Neo QLED televisie, goed is inmiddels heel goed De nieuwste Neo QLED-modellen van Samsung beschikken over een hoge beeldkwaliteit en hebben een uiterst strak design. Ook wat technologie betreft zit het allemaal wel goed bij Samsung.

Het ontwerp, de connectiviteit en het geluid zijn van een hoog niveau om de concurrentie aan te kunnen gaan. Wat een beetje achterblijft, maar dat ligt niet aan Samsung, is 8K content (ook op YouTube) want juist in die hoge resolutie kun je wel degelijk het verschil maken. Het geluid is mede door het toepassen van Auto HDR Remastering in combinatie met Q-Symphony van hoge kwaliteit. En heel eerlijk vraag je je altijd af waar een merk nog kan verbeteren. Want goed is inmiddels heel goed.

Quantum Dots Het paradepaardje van Samsung heeft de naam 'Quantum Dots'. Nu vind ik dat je beetje voorzichtig moet omgaan met het roepen dat je kunstmatige intelligentie gebruikt om de beeldkwaliteit te boosten, maar Samsung claimt dat in ieder geval wél. De AI bestaat waarschijnlijk uit slimme algoritmes die zorgen voor een perfect beeld. Samsung TV Plus Met Samsung TV Plus biedt de fabrikant een uitgebreid aanbod aan diensten, waaronder ook de Game Pass van Xbox voor wie op zoek is naar entertainment of games en waarbij je direct kunt streamen zonder dat er een console nodig is. Alles wat je nodig hebt, zijn een draadloze controller en een snelle en stabiele internetverbinding.



Het vriendelijke van Samsung TV Plus is dat je hiervoor geen abonnement hoeft af te sluiten en je toch beschikt over een groot aanbod van films en meer.



Duurzaamheid en aandacht voor het milieu zijn een hot-topic Voor vrijwel iedere producent van televisies, tablets en smartphones is aandacht voor het milieu een hot-topic. En als marktleider moet je hier misschien wel het voorbeeld in geven.



Samsung streeft in ieder geval een minder milieubelastende levenscyclus van hun producten. Zo worden alle producten standaard geleverd in verpakkingen van gerecyclede materialen waarbij, tijdens de productie, ook minder inkt en nietjes gebruikt worden. Lees ook dit artikel: Briljant, verpakking van een Samsung TV wordt omgetoverd in een Poezenhuisje Gevalletje high-tech: de derde generatie Solar Cell-afstandsbediening De nieuwe, derde generatie Solar Cell-afstandsbediening is van een behoorlijk high-tech gehalte want de volledig batterijloze afstandsbediening haalt zijn energie via 2.4GHz Radio Frequency Harvesting. Het betekent dat er stroom wordt gehaald uit verdwaalde signalen van wifi-routers. Om mee te kijken hoe dit werkt kun je de (AI)-energiemodus activeren via je smartphone of via de televisie. Hiermee kun je het energieverbruik volgen en beheren.

SmartThings connectiviteit Samsung televisies zijn net als andere Samsung apparaten verbonden met SmartThings (onderdeel van de Home Connectivity Alliance). Dit ecosysteem van producten (en partners) zorgt ervoor dat apparaten die je al hebt eenvoudig kunnen worden gekoppeld aan nieuwe apparaten mits dat ook functioneel is. Bij SmartThings is de beveiliging en privacy misschien wel het belangrijkst bovenliggende onderdeel. Bij Samsung heeft die beveiliging ook een naam, Samsung Knox Vault.



Dit platform slaat gevoelige informatie zoals pincodes en IoT-sleutels op in een geïsoleerde chip, waardoor ongeautoriseerde toegang wordt voorkomen. Geen spektakel maar wel een doorontwikkeling van het begrip 'goed' Ergens in de bovenstaande tekst staat 'goed is tegenwoordig heel goed'. En dat is wat Samsung in ieder geval waarmaakt met hun nieuwste line-up. De televisies zijn goed, heel goed zelfs, maar worden iedere keer toch weer net een stukje beter. Het betekent in praktijk dat je met de nieuwste televisies steeds weer een stukje nieuwe technologie erbij krijgt. Het is alleen geen noodzaak om je huidige televisie zo snel mogelijk weer in te ruilen want die is namelijk ook nog steeds heel goed.