SDC22: Samsung toont evolutie van SmartThings

Calm Technology

Samsungs visie op connectiviteit is geïnspireerd op de Calm Technology-filosofie – waarbij apparaten direct samenwerken, zodat je tijd bespaart bij het installeren en direct aan de slag kunt. Hiervoor hebben ze SmartThings en de bijbehorende verbonden diensten en partnerships opnieuw vormgegeven. Zo zijn de mogelijkheden van Samsungs Hub Everywhere uitgebreid met audiovisuele data. Ook SmartThings Energy, SmartThings Pet en SmartThings Cooking werden geüpdatet volgens deze filosofie. Zo is er samengewerkt met Philips Hue om Philips Hue Sync rechtstreeks in Galaxy-apparaten te integreren, zodat je de slimme verlichting in je huis eenvoudig kan matchen met je muziek.

Deze naadloze ervaring gaat dus verder dan het ecosysteem van alleen Samsung, dankzij de integratie van SmartThings met Matter en de deelname van Samsung in de Home Connectivity Alliance. Google en Samsung werken samen om ervoor te zorgen dat je met een multi-admin-functionaliteit voor Matter-apparaten je apparaten op verschillende platforms kunt vinden en koppelen.

Bixby

Bixby is nog verder geïntegreerd met SmartThings, waardoor developers intelligentere spraakbesturing kunnen ontwikkelen. Bixby is de AI-oplossing waarmee je niet alleen individuele Galaxy-apparaten kan bedienen, maar ook volledige verbonden ecosystemen van Samsung-apparaten. Met de nieuwe Bixby Home Studio kunnen ontwikkelaars nu onderscheidende, op maat gemaakte ervaringen bouwen voor het SmartThings-platform.

Het slimme huis wordt steeds complexer en daarom komen ze met een nieuw beveiligingsparadigma, waarmee Samsung-apparaten elkaar beschermen. Samsung Knox Matrix is een beveiligingsplatform gebaseerd op een privé-blockchain, dat specifieke Samsung-apparaten verandert in een schild dat je hele verbonden ecosysteem beschermt. Van Galaxy-apparaten tot tv's en huishoudelijke apparaten. Bovendien kun je je privacy-instellingen eenvoudig aanpassen met het nieuwe Security and privacy dashboard, dat scant op kwetsbaarheden, beveiligingsupdates aanbeveelt en opties voor gegevensbeheer biedt.