Briljant, verpakking van Samsung TV kun je omtoveren in een poezenhuisje

Iedereen die een nieuwe televisie koopt zit vanzelf met de vraag "waar laat ik die gigantische verpakking". Ik geef toe dat als je een televisie koopt bij een van de bekende webshops in Nederland, deze gelukkig dit soort onhandig groot verpakkingsmateriaal gelijk weer voor je afvoeren. Er is eigenlijk geen second life voor die dozen.



Dat hebben ze ook bij Samsung door. Het merk werkt al jaren aan duurzame verpakkingen voor o.a. smartphones. Vanaf dit jaar zitten nu ook de lifestyle televisies in die duurzame verpakkingen. Wat nieuw en ook echt origineel is dat de verpakkingen kunnen worden omgebouwd tot leuke huishoudelijke items. Met een beetje crea bea kun je de gigantische dozen nu ook ombouwen tot een krantenbak, of nog leuker, een huisje voor je kat.