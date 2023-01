Wat is Samsung TV+ en wat kun je ermee?

Samsung wil dat zijn streamingdienst ook op niet-Samsung-televisies te zien is. Had je geen idee dat Samsung een streamingdienst had? Het heet Samsung TV+ en dit is wat je ermee kunt.

Want je weet nu nog steeds niet helemaal wat Samsung TV Plus is. Het grappige is namelijk dat het eigenlijk niet echt een streamingdienst is. Tenminste, het is niet een streamingdienst zoals de moeder der streamingdiensten Netflix. Het is namelijk niet ‘on demand’. Het is een dienst waarop je lineaire televisie kijkt. Je kiest het kanaal en vervolgens is dat wat je krijgt: Samsung speelt af wat er volgens zijn programmering op dat kanaal op dat moment te zien is en dat kijk je dan. Je kunt niet vooruitspoelen, je kunt niet uit allerlei programma’s kiezen: het is kijken wat pot schaft. Hoewel, er zijn wel programma’s die je later kunt terugkijken.

Op een smart-tv van Samsung tref je de app al: Samsung TV Plus. Het is een gratis streamingdienst die je op je Samsung-toestel kunt vinden (als die tenminste uit 2016 komt of jonger). Er zijn allerlei kanalen te kiezen, zoals sport, nieuws en entertainment, waarbij je advertenties ziet om zo te ‘betalen’ voor de dienst. De dienst staat standaard voorgeprogrammeerd op Samsung-toestellen. Je hoeft er niet op in te loggen, maar als je dat wel doet, dan heb je wel meer opties. Daarover later meer.

Streamingdienst van Samsung

Gelukkig kun je wel flink zappen op deze streamingdienst, want er zijn twintig zenders te vinden: programma’s voor kinderen, documentaires voor leergierige mensen en bijvoorbeeld Bloomberg TV+ voor mensen die graag de zakelijke wereld in de gaten houden of het wereldnieuws. Reuters en The Guardian zijn Engelstalig, maar er is bijvoorbeeld ook het Nederlandse SBS6 Classics. De keuze is dus vrij veelzijdig, waardoor iedereen er wel een zender vindt om af en toe naar te kijken voor entertainment of informatie. In de Verenigde Staten doen ze dat trouwens een stuk beter: daar zijn meer dan tweehonderd zenders te kiezen.

Het grootste voordeel aan een account is dat je tv-kanalen dan verder kunt kijken waar je gebleven was. Een groot voordeel, want dan hoef je iets toch niet helemaal te missen en dat maakt dit toch iets meer een streamingdienst dan een lineaire televisie-ervaring zoals wanneer je gewoon NPO1 zit te kijken. Het is nog beter om dat ook op je tablet of telefoon te kunnen doen, die maakt Samsung immers ook. Dat kan wel, maar nog niet in Nederland. Vooralsnog is Samsung TV+ alleen in de Verenigde Staten beschikbaar op alle Galaxy-gadgets van het Koreaanse merk.