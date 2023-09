Nieuwe Netflix-serie One Piece lijkt alle records te gaan breken

Het betekent dat One Piece de meest succesvolle Hollywood-adaptatie van een anime is tot nu toe. Logisch dat fans van One Piece nu al smeken om een tweede seizoen.

Tussen 31 augustus en 3 september werd One Piece maar liefst 18.5 miljoen keer bekeken. Dat zou overeenkomen met maar liefst 140 miljoen kijkuren. Het is sowieso een wereldwijd succes want Netfilx bevestigd ook dat One Piece in 86 landen wereldwijd de eerste plaats innam. Ook scoort de serie ongekend hoog op Rotten Tomatoes met een publieksscore van maar liefst 96% (meer dan 10.000 waarnemingen).

One Piece van Eiichiro Oda, ooit genoemd als een soort kloon van Dynasty Warriors, is al geruime tijd een wereldwijd fenomeen dankzij zowel de anime als de manga. Voor Netflix was dat laatste genoeg reden om een verfilming te maken en dat blijkt nu een groot succes te zijn. Tijdens het openingsweekend heeft One Piece blijkbaar nogal wat records verbroken die eerder zijn neergezet door bekende topseries (o.a. Stranger Things) op de betaalzender.

One Piece

Met meer dan duizend gepubliceerde hoofdstukken en bijna evenveel afleveringen van de anime is het verhaal van One Piece toch in een paar zinnen te omschrijven. One Piece is de bestverkopende mangaserie aller tijden en het verhaal van Monkey D. Luffy, een jongeman die slechts één droom heeft: de legendarische schat bekend als de One Piece te vinden en de Koning der Piraten te worden.

Samen met een kleurrijke bemanning van vertrouwde vrienden vaart onze Monkey D. Luffy over de gevaarlijke zeeën van de Grand Line om Laugh Tale te vinden, het verborgen eiland waar de One Piece zich bevindt.

Op zijn reis ontmoet Luffy vele gevaarlijke vijanden, waaronder medepiraten die de zeeën willen veroveren en de Marine die de wereld wil zuiveren van de piratenplaag. Als kijker moet je wel even wennen aan de boeiende stijl van de serie die de verhaallijnen van de anime volgt. Maar eenmaal gewend, is de serie verslavend en kun je hem zomaar ouderwets gaan bingen (of juist niet) en begrijp je waarom One Piece een succes is.