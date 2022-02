Netflix test nieuw releaseschema zonder in één keer bingen

Minder bingen

Het wordt straks even wennen dat op Netflix minder kunnen bingen. Het is niet helemaal nieuw, want onder andere realityseries als The Circle en Love is Blind worden ook niet in één keer volledig online gezet. Wat alleen jammer is, dat is dat Netflix het nieuwe releaseschema introduceert met het zeer lang verwachte vierde seizoen van Stranger Things.

Stranger Things is een enorme hit op Netflix en vertelt het verhaal van een meisje waar vroeger experimenten op zijn gedaan. Het meisje, Eleven, heeft een gave, die haar basisschoolvriendjes graag willen helpen inzetten tegen de monsters die af en toe verschijnen vanuit de donkere krochten van de ‘upside down’. Het is een serie met een heerlijke jaren ‘80-feel, waarvan we inmiddels al ruim 2,5 jaar wachten op een nieuw seizoen.