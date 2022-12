Netflix wordt je nieuwe sportinstructeur

Het is een interessante ontwikkeling, want Netflix begint hiermee te concurreren met Peleton en Fitbit . Peleton is bekend van de spinning-fietsen die je kunt kopen of huren, waarbij je via de televisie ‘les’ krijgt op abonnementsbasis (heel dure abonnementsbasis). Fitbit heeft in zijn app allemaal fitnesslessen staan, met als doel om je nog meer stapjes per dag te laten zetten, of je juist te helpen je core te versterken.

Nike Training Club verschijnt op 30 december op de streamingdienst en komt uit in 10 verschillende talen. Het is dus niet alleen een Amerikaanse release. Je krijgt met je Netflix-abonnement toegang tot 30 uur aan content, dus als je een beetje fanatiek meedoet en veel lessen herhaald, dan kan je woonkamer zomaar eens je nieuwe sportschool zijn.

Sportlessen op Netflix

Nu zullen die twee zich niet direct aangesproken voelen omdat Netflix een paar sportlessen online gooit, maar we kennen Netflix: als iets een hit is, dan volgt er altijd meer. Wie weet is de app van Netflix straks een Fitness-tabje rijker (net zoals het sinds een jaar ook een Games-tabje heeft). Vroeger moest je videobanden met Billy Blanks’ Tae-bo of Jillian Michaels’ Ripped in 30 kopen om thuis te sporten: nu stream je je sportlessen gewoon via het Netflix-abonnement dat je waarschijnlijk toch al hebt voor de leukere dingen in het leven, zoals Wednesday en Stranger Things.

Nike Training Club is trouwens niet helemaal nieuw: het bestaat al als app van het bekende sportmerk waarbij je zowel kunt krachttrainen, HIT-trainingen kunt doen en yoga, allemaal begeleid door sportinstructeurs van Nike. De lessen zijn meestal gewoon te volgen met je lijf: er zijn niet vaak attributen nodig: je hoeft dus niet meteen te investeren in een fitnessbal die vervolgens ruimte inneemt in je appartement. Het idee is ook niet dat je meteen een soort drill krijgt: er zijn trainingen op allerlei niveaus en geschikt voor verschillende doelen: je kracht vergroten, je mobiliteit verbeteren of je uithoudingsvermogen wat opkrikken.