3 geschikte fitnessapparaten als je wilt afvallen

Wil je graag afvallen? Dan is bewegen een belangrijk onderdeel van de strategie om dat voor elkaar te krijgen. De reserves die je opgebouwd hebt moeten verbrand worden, en de snelste manier om dat voor elkaar te krijgen is door te sporten. Alle reden dus om een fitnessapparaat voor thuis aan te schaffen als je dat in alle privacy wilt kunnen doen. Maar welke apparaten passen het beste bij die ambitie om af te vallen? We bespreken drie geschikte fitnessapparaten als je wilt afvallen. Je koopt ze bij NRG Fitness.

Crosstrainer

De crosstrainer is de beste keuze voor het verbranden van vet, en dat is wat je wilt. Wat de crosstrainer zo geschikt maakt, is dat alle spieren in je hele lichaam erdoor geactiveerd worden. Je beweegt zowel je onderlichaam als je bovenlichaam in een beweging die ergens wat doet denken aan langlaufen. Door de vele spiergroepen die geactiveerd worden daarbij, is de verbranding bijzonder hoog. Ondanks dat is het een duurtraining die goed voor langere tijd vol te houden is omdat het apparaat de beweging begeleidt. Ook een pluspunt van de crosstrainer: de kans op blessures in minimaal.

Hardloopband

Ook joggen is een uitstekende manier om vetverbranding te stimuleren, omdat daar ook je hele lichaam bij komt kijken. Op een hardloopband kun je dat ongeacht de weersomstandigheden doen. De ideale hartslagzone voor vetverbranding bereik je door op laag tempo te joggen op het apparaat. Een alternatieve methode is om sprintjes af te wisselen met joggen. Op een loopband kun je zelfs wandelen, hoewel je daar wat minder vet mee verbrandt. De kans op blessures is op een hardloopband wel wat groter.