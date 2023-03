Mercedes steekt miljarden in EV-transitie

In Duitsland zijn ze er nog niet zo zeker van dat er na 2035 geen nieuwe auto’s met brandstofmotoren in de showrooms staan. Als het aan de FDP (de Duitse equivalent van de VVD) ligt, dan mogen binnen de EU auto’s die op zogenoemde eco-brandstoffen rijden ook na 2035 nog geproduceerd en verkocht worden. Of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren? Dat moet nog blijken. Mercedes heeft in ieder geval, net als veel andere Duitse autofabrikanten overigens, besloten om alvast voor te sorteren op een wereld zonder verbrandingsmotoren. Daar trekt het miljarden euro’s voor uit.

Productie ‘elektrificeren’

De komende jaren gaat Mercedes met dat geld haar fabrieken in China (Beijing), Duitsland (Rastatt, Sindelfingen en Bremen) en Hongarije (Kecskemet) moderniseren en verbouwen om de productie van EV’s fors op te kunnen schroeven.

Het automerk zegt in een gesprek met Automobilwoche dat het in 2030 klaar wil zijnom overal waar dat nodig is, EV’s te kunnen leveren. Daarmee doelt het automerk op de verkoop van auto’s in landen waar mogelijk al veel eerder dan in 2035 (de Europese voorgenomen ‘deadline’) geen nieuwe voertuigen met brandstofmotoren verkocht mogen worden.

Mercedes trekt voor de ‘elektrificatie’ per fabriek enkele honderden miljoenen euro’s uit. In Rastatt wordt daarmee de komende maanden al gestart. De eerst nieuwe generatie EV’s van het merk moeten daar al in 2024 van de band rollen.