Duitsland wil ook een uitzondering voor brandstofauto’s

De Europese Commissie heeft onlangs overeenstemming bereikt over het besluit dat er vanaf 2035 binnen de EU alleen nog emissievrije nieuwe auto’s verkocht mogen worden. Een lobby van met name makers van Italiaanse supercars heeft daar niets aan kunnen veranderen. Er is wel een uitzondering gemaakt, maar alleen voor fabrikanten die minder dan 1000 bolides per jaar produceren.

Uitzondering voor eco-brandstoffen

Nu wil Duitsland ook dat er een uitzondering gemaakt wordt zodat ook na 2035 nog nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor verkocht mogen worden. In tegenstelling tot de Italiaanse supercar fabrikanten, willen de Duitsers dat die uitzondering gaat gelden voor verbrandingsmotoren die met eco-brandstoffen aangedreven worden.

Met die uitzondering doelen de Duitsers onder andere op waterstof en synthetische brandstoffen die geen CO2-uitstoot hebben. Puur theoretisch zijn auto’s met verbrandingsmotoren die door dergelijke brandstoffen aangedreven worden ook emissievrij. Er is echter ook kritiek op het feit dat de productie van deze brandstoffen niet altijd even ‘groen’ genoemd mag worden. Maar ja, dat geldt ook voor de productie van elektriciteit die nodig is voor het opladen van BEV’s.

Hoe dan ook, de discussie is inmiddels weer aangewakkerd. De regel dat alle nieuwe auto’s die vanaf 2035 binnen de EU verkocht worden, emissievrij moeten zijn, staat. Hoe dat ingevuld gaat worden? Daar willen de Duitsers nog over bakkeleien. Verkeersminister Volker Wissing heeft al geroepen dat zonder de uitzondering Duitsland van plan is het verbod op de verkoop van nieuwe auto’s met brandstofmotoren niet te onderschrijven