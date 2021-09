Italiaanse supercar fabrikanten willen ook na 2035 racemonsters met verbrandingsmotoren blijven maken

In een gesprek met Bloomberg TV zei hij dat de EU rekening zou moeten houden met de niche waarvoor deze auto’s geproduceerd worden. “Deze merken verkopen veel minder auto’s dan de ‘mainstream merken”, aldus Cingolani. In 2020 gingen ongeveer 9.100 Ferrari’s en 7.400 Lamborghini’s over de ‘toonbanken’.

Over de klimaatverandering wordt veel gebakkeleid. Feit is dat steeds meer landen maatregelen nemen of aankondigen. Dat geldt ook binnen EU-verband. Een van de maatregelen die de 27 lidstaten met elkaar overeengekomen zijn, is het streven naar de afschaffing van de productie van auto’s met een verbrandingsmotor. De EU wil dat er vanaf 2035 geen auto’s met een verbrandingsmotor die op fossiele brandstoffen loopt, binnen de grenzen van de EU geproduceerd worden.

Meer tijd voor elektrificatie

Dat wil volgens de minister overigens niet zeggen dat de Italiaanse supercar fabrikanten helemaal niets gaan doen om hun bolides milieuvriendelijker te maken. Zo pleit hij ervoor dat ze meer tijd krijgen voor de elektrificatie van dergelijke ‘speciale voertuigen’.

"Die auto's hebben heel speciale technologie en accu’s batterijen nodig voor de overgang. Een belangrijke stapin dat proces is dat Italië autonoom wordt in het produceren van hoogwaardige accu’s. Daarom lanceren we het giga-fabriek programma om in Italië een zeer grootschalige productiefaciliteit voor batterijen te realiseren", aldus Cingolani.

Ferrari heeft op dit moment nog geen volledig elektrisch model. Die komt naar verwachting pas in 2025. Lamborhini heeft natuurlijk de Urus al, een e-SUV, en ook Porsche timmert met de Taycan en de voor 2022 geplande Purosangue al aardig aan de weg.

In hoeverre de Italiaanse supercar lobby gehoor zal vinden bij de EU, is de vraag. Het Europees Parlement heeft momenteel nog wel een andere klimaatkwestie waar veel over te doen is. De brainstormsessie van de linkse partijen waarvoor meer dan honderd EU-parlementariërs deze week naar Malta vliegen… ja, vliegen. Nog niet bepaald een fraai voorbeeld van 'Practice what you preach!' natuurlijk.