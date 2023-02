Ook na 2035 nog nieuwe auto’s met brandstofmotoren in de EU

Het was al min of meer besloten door de EU dat er na 2035 geen nieuwe auto’s met een ‘traditionele’ brandstofmotor verkochten mogen worden. Sommige fabrikanten, vooral die moeten ‘leven’ van supercars met brullende en jankende 8 of 12 cilinder motoren, denk aan Ferrari en Maserati, waren daar niet blij mee. Zij hebben lang gelobbyd om bij de EU een uitzonderingspositie te kunnen krijgen.

Geen nieuwe ICE’s meer in de EU na 2035, behalve…

Welnu, onlangs werd het EU-besluit dat na 2035 geen nieuwe auto’s met een brandstofmotor verkocht mogen worden, definitief door ‘Brussel’ bekrachtigd. En… er werd inderdaad een uitzondering aan het besluit toegevoegd, maar niet een die door merken als Ferrari en Maserati toegejuicht zal worden.

… voor ‘kleine’ autofabrikanten

Bepaald is namelijk dat bepaalde autofabrikanten ook na 2035 nog steeds nieuwe voertuigen met een brandstofmotor mogen blijven maken en verkopen. Die uitzondering geldt voor fabrikanten die minder dan 1000 voertuigen per jaar produceren. Let wel: niet voor de Europese markt, maar in totaal.

Merken als Ferrari en Maserati vallen dus buiten die uitzondering. Ook als zij binnen de EU minder dan 1000 auto’s per jaar zouden verkopen, dan nog geldt de regeling niet voor hun, aangezien zij jaarlijks wel (veel) meer dan 1000 auto’s produceren.

Voor wie is dit dan wel goed nieuws? Nou, denk aan supercar concurrenten als Bugatti, Koenigsegg, Morgan en Donkervoort.