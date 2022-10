Vanaf 2035 alleen nog milieuvriendelijke auto’s in EU-showrooms

Feit is natuurlijk wel dat vrijwel alle autofabrikanten, zoals Audi , inmiddels aangekondigd hebben dat ze tussen nu en begin jaren 30 gaan stoppen met de productie van (vervuilende) brandstofmotoren. Met de overeenkomst die nu door de EU-lidstaten ondertekend is, lijkt de kans dat merken als Ferrari ook na 2035 nog nieuwe racemonsters met verbrandingsmotoren mogen verkopen, zoals ze dat graag zouden willen , verkeken.

De 27 EU-lidstaten zijn eruit. Alle personenauto’s en kleine bedrijfswagens die vanaf 2035 binnen de EU verkocht worden, mogen geen CO2 meer uitstoten. De overeenkomst is de eerste deal binnen de ‘Fit For 55’ afspraken zoals die in 2021 door alle EU-lidstaten ondertekend zijn.

Timmermans blij met deal

Het moge duidelijk zijn dat onze eigen milieuvriendelijke Zuid-Limburgse boskabouter in het Europese Parlement verheugd is met deze deal. Ja, sorry, dat is toch telkens het beeld dat ik krijg bij het zien van Frans Timmermans en ik bedoel dat helemaal niet onaardig, maar dit ter zijde.

“De overeenkomst geeft een sterk signaal af aan de industrie en de consumenten: Europa omarmt de verschuiving naar emissievrije mobiliteit. Europese autofabrikanten bewijzen nu al dat ze klaar zijn om het voortouw te nemen, nu er steeds meer en steeds betaalbare elektrische auto's op de markt komen. De snelheid waarmee deze verandering de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden is opmerkelijk. Het is geen wonder dat dit dossier het eerste is in het hele Fit for 55-pakket waar de lidstaten en het Europees Parlement tot een definitief akkoord zijn gekomen”, aldus Timmermans.