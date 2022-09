Mercedes gaat tóch een elektrische G-Klasse op de markt zetten

Wat de Rubicon, Defender en de Land Cruiser voor respectievelijk Jeep, Land Rover en Toyota zijn, dat is de G-Klasse voor Mercedes. De meest robuuste, en sinds enkele jaren ook bijzonder luxe, SUV. Ook deze van nature bijzonder dorstige modellen ontkomen niet aan de EV-transitie. De tijd van de 8 en 12 cilinder benzine (of diesel) slurpers loopt op z’n eind. De eerste elektrische uitvoering van de G-Klasse, de Mercedes EQG, werd ruim een jaar geleden, in conceptvorm, al aan de wereld getoond. In de tussentijd werd echter voor een andere, meer 'mainstream' EV SUV gekozen, de EQB.

Baas na testrit overtuigd

Welnu, als we de baas van Mercedes, Ola Källenius, op zijn woord mogen geloven, dan verschijnt de elektrische G-Klasse in 2024 op de openbare weg.

Zoals gezegd, een jaar geleden werd al een concept van de elektrische G-Klasse aan de wereld getoond. Echter, in de tussentijd heeft Mercedes zwaar getwijfeld of, los van enkele superrijke (bekende) ‘fans’, de wereld wel zit te wachten op een nieuw model van haar meest exorbitante SUV. Niet in de laatste plaats omdat Källenius twijfelde over de rijervaring en off-road beperkingen van een geëlektrificeerde SUV.