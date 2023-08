​Viral op TikTok: dual video’s, een nieuw soort duet

TikTok is een gevaarlijke app: hij weet zomaar heel veel tijd op te slurpen. Hoewel het een heel entertaining en soms ook informatief social video medium slash videoplatform is, is het algoritme zo gebouwd dat je bijna een wekker moet gaan zetten om te zorgen dat je na enige tijd niet op kijkt en denkt dat je 5 minuten hebt zitten kijken, terwijl dat dus mooi een uur was. Er is nu een nieuwe trend die ervoor kan zorgen dat dat uur zelfs twee uur wordt: dual video’s.

Wired geeft als voorbeeld een video waarin aan de ene kant een creator allemaal glazen flessen naar beneden gooit om te kijken welke het eerst stukgaat, terwijl aan de andere kant een stuk uit Little Women te zien is. Fictie meets non-fictie? Het heeft overigens niet per se met elkaar te maken: het is niet zo dat er in Little Women op dat moment ook een fles op de grond wordt gegooid. Het is dus niet een soort Mythbusters, al is dat ongetwijfeld wel iets dat ook mogelijk is. Nee, het idee is puur dat je hierdoor twee video’s tegelijk kunt kijken. Hoe hard de wetenschap ook zegt dat multitasken niet bestaat en dat je hersens gewoon heel snel tussen taken schakelen, is het ‘multitaskend’ video’s kijken, want dat is eigenlijk wat dit is, dus wel viraal aan het gaan.

Als je op TikTok een duet start, dan kun je zelf een video maken waarbij je in een soort splitscreenmodus de video waarmee je een duet maakt kunt zien. Dat is niks nieuws: mensen gebruiken het al jaren om letterlijk duetten op te nemen, maar ook om een reactievideo te maken. Er is nu echter een nieuwe optie die volledig viral gaat: een Hollywood filmclip aan de ene kant, en een video over bakken aan de andere kant.

Geen duet, maar dual

Het zijn trouwens niet zomaar video’s, want ze hebben wel degelijk kenmerken om ze eerder te herkennen: ze zijn vaak enorm kleurrijk en spannend. Er komt ook door de film een bepaalde mate van urgentie bij kijken, terwijl sommige creators juist een enorm saai, repetitief klusje doen. Overigens worden de video’s ook niet getoond zoals in duetmodus: ze zijn juist zo geëdit dat ze boven elkaar afspelen, wat ze ook weer onderscheidend maakt. Hoe raar het ook is: het is inderdaad een format waar je maar naar blijft kijken. Plus: als je de bovenste video niet interessant vindt, dan kijk je gewoon naar het onderste deel.

Hoe vermakelijk het ook is, je kunt je wel afvragen of we het onze spanningsboog nu niet nog moeilijker zijn gaan maken: de korte TikTok-video’s zouden al zorgen voor een kort boogje, maar zeker als we ook nog meerdere dingen tegelijk kijken, wordt onze concentratie nog meer op de proef gesteld. Aan de andere kant is het in Hollywood-films niet anders: kijk naar de nieuwe Mission Impossible: de actiescènes lopen zo keihard in elkaar over dat je zodra er eindelijk een moment in de film is van rust, je hersens meteen in slaap willen vallen omdat het zo’n groot contrast is met de rest: er gebeurt in die film constant iets. Con. Stant. Dat is heel slim, maar het wordt wel steeds moeilijker om bijvoorbeeld naar de langzame introductiescene van een film als The H8teful Eight, waarin je minutenlang kijkt naar een paard-en-wagen die het beeld in komt rijden. Mensen trekken dat straks steeds minder en de hersens staan constant aan, dorstig om gestimuleerd te worden.



Bovendien kunnen die Dual-video's twee kanten opwerken: ze kunnen offline worden gehaald omdat ze het copyright van de Hollywood-film ongevraagd gebruiken, maar ze kunnen ook zorgen dat een film weer een grote boost krijgt, ook na al die jaren. Het is dus heel dubbel, en dat is gezien het onderwerp eigenlijk best ironisch.