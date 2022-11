Zoveel tijd spenderen Nederlanders op TikTok

TikTok is voor veel mensen dagelijkse kost: even scrollen door die tijdlijn, kijken hoe creatief mensen zijn geweest en welke korte video’s er nieuw zijn. Dat ‘even scrollen’ vaak uitmondt in een half uur tot een uur spenderen op TikTok, dat is eerder regel dan uitzondering. Hoe lang spenderen Nederlanders eigen op TikTok ? Het is vrij veel.

TikTok is zo populair en bekend bij Gen Z en millennials, dat ook steeds meer oudere mensen zich eraan wagen. Het social medium is in een zeer korte tijd enorm gegroeid naar maar liefst 1 miljard actieve gebruikers per maand. Niet slecht voor een bedrijf dat pas in 2016 is opgericht (eigenlijk zelfs nog later, want het begon allemaal met Musical.ly). Van die 1 miljard gebruikers per maand zijn er 1,7 miljoen Nederlanders.

Beste moment om te posten

Wanneer je het beste kunt posten op TikTok, daarover verschillen de meningen. Tussen 06:00 uur en 10:00 uur ‘s ochtends schijnt een goed moment te zijn, daarnaast is het ook ‘s avonds tussen 19:00 en 23:00 uur een goed moment, al zijn er ook mensen die zweren bij het moment tussen 15:00 - 19:00 uur. Dus ja, er is niet echt een peil op te trekken. Volgens sommigen maakt het uit welke dag het is: maandag is 12 uur een goed moment, terwijl je woensdag beter in de avond kunt posten en donderdag juist om 3 uur ‘s middags. Zaterdag is geen TikTok-rijke dag, maar als je post, dan schijnt 17:00 uur het beste te zijn.

Maar dit alles geldt niet voor iedereen en heeft te maken met je doelgroep. Plaats je video’s over het lunchgerechten, dan zoeken mensen daar waarschijnlijk vooral naar voor en rond de lunch, niet net erna of tijdens het avondeten. Scholieren gebruiken dit social medium ook weer heel anders dan werkenden. Het beste is nog steeds om niet 1 langere video per dag te doen, maar wel drie keer per dag iets te posten om pas écht herkend te worden op TikTok en veelvuldig op mensen hun ‘For You’-pagina te komen.