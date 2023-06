​TikTok breidt de paywall en de 20 minuten-video’s uit

Did you expect that?!

Series bestaat sinds maart en was in eerste instantie beschikbaar voor een handjevol creators, maar inmiddels wordt de mogelijkheid naar meer TikTokkers uitgebreid. Normaliter kun je video’s van 10 minuten maken, maar als je Series hebt, dan mag dat dus dubbel zoveel zijn. Creators kunnen zelf kiezen hoeveel geld ze rekenen voor toegang tot die 20 minuten video’s. Dat kan 1 dollar zijn, maar het kan ook oplopen tot 190 dollar (!).

De twintig minuten video’s zijn niet bedoeld om op zichzelf te staan: ze maken deel uit van iets dat ‘Series’ heet, dus het idee is dat creators series maken met afleveringen die tot 20 minuten duren. Op die manier hoopt TikTok misschien wat meer in het vaarwater van YouTube, maar misschien ook wel streamingdiensten te komen. Die paywall is ook bedoeld voor deze ‘premium’ content. Het duurt langer, dus ‘mogen’ creators er van TikTok geld voor vragen. Eigenlijk kun je het nog beter vergelijken met een ander platform, namelijk OnlyFans: je kunt daar wel wat teasers opzetten, maar als mensen meer willen zien, dan laat je ze betalen .

Geld verdienen met TikTok

Wil je het ook? Dan moet je ten eerste in een bepaalde regio wonen (welke dat precies zijn, is echter onbekend en waarschijnlijk zit Nederland daar nog even niet bij) en je moet 10.000 volgers hebben. Daarnaast moet je tenminste 18 jaar oud zijn. Die 10.000 volgers zijn trouwens geen enorm harde eis: met 1000 volgers kom je er ook, als je maar kunt bewijzen dat je elders ook exclusieve content hebt verkocht op een succesvolle manier.

Hoewel dit alles goed klinkt, heeft TikTok wel een probleem met zijn verdienmodel: of nou ja, de creators. Veel creators menen dat het erg moeilijk is om geld te verdienen met het platform. Dat is opvallend, want het is tegelijkertijd een platform waarop je heel makkelijk heel erg viral kunt gaan. Maar, zoals we eerder al schreven: met een keertje viral gaan kom je er vaak niet. Je moet echt een begrip worden op het internet en video’s blijven maken, zoals we bijvoorbeeld zien bij TikTok-grootheid Khabane lame, die nog steeds op regelmatige basis video’s plaatst.

Mocht je fan zijn van bepaalde creators, dan kun je dus zomaar zien dat je tegen een paywall aan begint te lopen om hun content te kunnen zien. En die paywall heet dus Series.