Vincent van Gogh stapt in de wondere wereld van de hybride NFT

Op de geboortedag van Vincent Van Gogh (30 maart, 1853) stapt de wereldberoemde schilder in de wereld van NFT’s. Het past wel bij de eigenzinnige schilder uit Zundert. NFT’s zijn een wereldwijd fenomeen en Vincent zou zich - als hij nog zou hebben geleefd - waarschijnlijk prima kunnen vinden in dit bijzondere concept. NFT is een afkorting van een 'non-fungible token' en bevat een digitale handtekening. Dat wil zeggen dat ze uniek zijn en niet vervangbaar. Deze unieke tokens worden (soms voor extreem hoge bedragen) via blockchain en cryptovaluta verkocht. Wereldwijd is de Bored Ape Yacht Club (plaatjes van apen) het bekendste NFT-collectief. De plaatjes van de apen zouden aan de achterkant tevens een soort ticket zijn waarmee je lid wordt van een online club van welvarenden en beroemdheden. De geboorte van hybride non-fungible-tokens NFT’s zijn er echter meer dan alleen leuke unieke plaatjes. Specifiek voor muzikanten en filmmakers ontstond er echter behoefte aan een andere vorm van NFT’s, namelijk een soort die intellectuele eigendom (IP) en commerciële rechten kunnen verdelen. En dat was het moment dat hybride non-fungible-tokens (zogenaamde h-NFT's) op de markt kwamen. In het geval van Vincent Van Gogh bestaat deze h-NFT uit een video en een fysieke vorm van de token in de vorm van een zilver blad.



Fundraising met de hybride non-fungible-token van Vincent Van Gogh De Van Gogh Sites Foundation wil de maatschappelijke en economische betekenis van Vincent's erfgoed vergroten met tentoonstellingen en educatie in en rondom de Van Gogh Monumenten. En daarvoor is geld nodig, geld dat vooral bestaat uit giften. Dat betekent ook dat dit een doorlopend proces is dat continu aan vernieuwing toe is. Het Van Gogh erfgoed in Brabant, onderdeel van de Van Gogh Sites Foundation, en bewaker van de Van Gogh erfgoedlocaties in Zundert, Nuenen en Etten-Leur, heeft een duidelijke focus op nieuwe inkomstenmodellen. Samen met Tomas Snels (Concept & Creation) uit Den Bosch bedachten zij een innovatieve manier van fundraising voor het behoud en onderhoud van het Van Gogh erfgoed in Brabant, bestaande uit een nieuwe toepassing van NFT’s. In dit nieuwe concept werken zij verder samen met het Web3-platform Appreciator.io uit Hongkong. Op de verjaardag van Vincent lanceren zij een NFT-kunstcollectie met de Van Gogh Sites Foundation, ontwikkeld in een unieke samenwerking met kunstenaars die gebruik maken van blockchain-technologie om cultureel erfgoed te behouden. Wat is de hybride non-fungible-token van Vincent Van Gogh en waar investeer je in? De grote vraag is natuurlijk hoe deze hybride non-fungible-token van Vincent Van Gogh er in praktijk uit gaat zien. Om dit zichtbaar te maken is gekozen voor een fysieke uiting van deze token die is verpakt in een unieke geschenkbox met een certificaat van echtheid. De unieke inhoud bestaat verder uit een zilveren blad met een verhaal. De grote vraag is natuurlijk hoe deze hybride non-fungible-token van Vincent Van Gogh er in praktijk uit gaat zien. Om dit zichtbaar te maken is gekozen voor een fysieke uiting van deze token die is verpakt in een unieke geschenkbox met een certificaat van echtheid. De unieke inhoud bestaat verder uit een zilveren blad met een verhaal.

Dit zilveren blad (genummerd zoals bijvoorbeeld ook bij zeefdrukken wordt gedaan) is een replica van een blad van de boom uit de tuin waar het huis van het beroemde schilderij De Aardappeleters, dat Van Gogh in 1885 heeft geschilderd in Nuenen. Dit blad is omgezet in een 3D-animatie waarmee een 3D-geprint blad is gemaakt. Met dit blad is een mal gemaakt waarmee uiteindelijk de zilveren bladen zijn gegoten. Van de 3D-opnames zijn door 6 kunstenaars video-impressies gemaakt die onderdeel zijn van de h-NFT en eigendom worden van de toekomstige bezitters.

Waardevol eigendom of gebakken lucht? De kans is aanwezig dat lang niet iedereen dit bovenstaande stukje high-tech kan duiden. Sommigen zullen wellicht het een vorm van gebakken lucht vinden, een stempel waar soms NFT’s en andere Web3-ontwikkelingen van worden beschuldigd. Deze h-NFT van Vincent van Gogh gaat echter een stuk verder. Bezitters van de token krijgen - in de vorm van het blad - een unieke verbintenis met de schilder en de Van Gogh Foundation. Het is in dit geval een nieuwe vorm van fundraising (in Azië inmiddels zeer populair) in een unieke verpakking. De eerste 25 bezitters hebben hiervoor een bedrag van 10.000 euro betaald. De inkomsten hieruit geven aan dat de wereld van kunstliefhebbers sterk verbonden is met de schilder Vincent Van Gogh. Dat deze h-NFT misschien nog voor velen een brug te ver is besef ik maar al te goed. Dat zal ook zijn als de dit alles straks te zien is in de Metaverse.



Het is 2023, tijden veranderen volgens een model waardoor alles alleen maar sneller en nóg sneller gaat. Dat de Van Gogh Foundation meegaat is deze versnelling verdient daarom alle complimenten. De vraag is nu: what’s next? Met dank aan Tomas Snels en Emily T.Y. Cheung (Founder & CEO van appreciator.io).



Beeld: © Tomas Snels & Van Gogh Foundation