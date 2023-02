​Cryptovaluta trekken enorm aan door regels Hong Kong

Goed nieuws voor mensen met Bitcoin en Ethereum (al liften ook andere cryptovaluta lekker mee): de koersen schieten de lucht in. Waar we gisteren nog schreven over wat een cryptowinter is en hoe deze kan starten door bijvoorbeeld wet- en regelgeving die verandert, is het nu juist diezelfde wet- en regelgeving die ervoor zorgt dat de koersen juist heel positief uitvallen voor mensen met crypto. Hong Kong heeft besloten om cryptohandel per 1 juni legaal te maken.

Crypto in Hong Kong

Straks mogen niet alleen de lokale Hong Kong-bewoners handelen in crypto: dat mogen andere mensen die er zijn ook (dus ook Chinezen). Dat Chinezen het ook mogen is vooral speciaal, want die hebben in China zelf te maken met verregaande regels van de overheid waardoor cryptohandel zeer wordt bemoeilijkt. Het is immers een decentraal gebeuren en daar is de Chinese overheid niet happig op.

Hong Kong wil graag de crypo-hotspot van Azië zijn en omdat de Chinese overheid het een speciale zone heeft benoemd kon het zijn wetgeving zo buigen dat het de deuren wagenwijd open kan zetten voor cryptomunten. Iets wat we in het Westen toch veel minder zien, zoveel vrijheid rondom deze financiële oplossingen. Het maakt regeringen en banken toch wat minder blij dat ze geen vinger in de pap hebben. Europa wil immers zelfs dat er belasting wordt betaald over crypto. Iets waar eigenaren van dit digitale geld uiteraard totaal niet op zitten te wachten.