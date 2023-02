​Wat is een cryptowinter en wie heeft er last van?

Eerst nog even terug: wat is een cryptovaluta eigenlijk? Bitcoin is er een voorbeeld van. Het is een gedecentraliseerd netwerk waarbij je anoniem kunt handelen in virtuele valuta. De munten zijn vastgelegd in een blockchain, een groot netwerk van computers waarin elke schakel altijd weet wat er in de hele ketting gebeurt. Omdat er geen tussenpersonen zijn en geen banken bij betrokken zijn, worden sommige mensen en organisaties er wat nerveus van, maar inmiddels bestaat bijvoorbeeld Bitcoin al heel lang en kent het grote successen. Maar: niet als er een cryptowinter is.

Het is nu winter, maar is het ook een cryptowinter? Wanneer deze zijn intrede doet, dan doet de cryptovalutamarkt het slecht. De koerswaarden doen het niet goed en crypto hebben een minder positief imago dan buiten de cryptowinter. De prijzen worden lager en lager en het is wachten tot de zon weer achter de wolken vandaan komt om het ijs te laten dooien.

Cryptowinter

Meestal is het moeilijk te zeggen wanneer we in een cryptowinter zitten. Je kunt dat beter achteraf beoordelen. Zo was er vorig jaar nog een vrij zware, waarbij veel cryptofans de waarde van hun valuta zagen dalen en dalen. Hoewel winter een weerterm is, is het niet zo dat er een soort KNMI is dat kan voorspellen wanneer er weer een cryptowinter aanbreekt. Waar dat bij bijvoorbeeld aandelen wat beter te voorspellen is, is dat niet het geval bij crypto. Hetzelfde geldt overigens voor het einde: wanneer die aanvangt is ook niet in te schatten.

Tegelijkertijd is het ook niet makkelijk te bedenken welke cryptovaluta er allemaal slachtoffer zijn van de winter. Al gaat deze meestal wel op voor de meeste crypto. Het klapt vaak bijna allemaal tegelijk in elkaar. Toch wil dat niet betekenen dat een cryptowinter voor iedereen heel onvoordelig is. Het is namelijk juist een ideaal moment om in te stappen. Je kunt voordelig inkopen en dan is het afwachten tot de winter voorbij is en je valuta groeit. Uiteraard blijft hier het devies: investeer alleen geld dat je kunt missen. Niet de huur of hypotheek van volgende maand.