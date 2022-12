EU wil dat van alle cryptotransacties melding wordt gemaakt

De Europese Commissie wil graag dat de Belastingdienst in Nederland, maar ook de belastingdiensten van andere landen, meer geld verdient aan cryptovaluta. De EU wil graag dat elk platform waar in crypto wordt gehandeld de transacties doorgeeft aan de belastingdiensten (waar het burgers uit de EU betreft). Dit nieuwe systeem zou vanaf 2026 in moeten gaan.

Belasting betalen over crypto Op zich hoor je het nu ook al aan de Belastingdienst door te geven wanneer je veel winst behaald met je crypto, maar straks gaat dat dus ook al om kleine bedragen. De EU ziet namelijk ook dat het vrij makkelijk is om de winst van cryptovaluta gewoon niet door te geven: het is moeilijk traceerbaar omdat crypto een decentrale opzet hebben. Het is straks dus niet meer aan de burger zelf, maar aan de plek waar wordt gehandeld om de transactie-informatie met de belastingdiensten te delen. Het gaat om alle bedrijven die crypto-activa gebruiken: het maakt niet uit of het een klein of een groot bedrijf is. Het is voor cryptogebruiker een probleem: die willen juist anoniem blijven, want dat is heel makkelijk mogelijk in deze handel. Echter vindt de Europese overheid dat deze mensen geen belasting zouden mogen ontduiken: de winsten die zij maken met crypto, die moet gewoon worden opgegeven bij de Belasting. Het anonieme gaat zo wel van de crypto af (en het houden van dikke winst ook).

Bitcoin-verbod? Europa denkt dat het in 2020 maar liefst 93 miljard euro aan BTW-inkomsten is misgelopen en dat dat deels (ongeveer een kwart) komt door BTW-fraude. Om die reden moet het BTW-systeem in ons deel van de wereld op de schop en komt er een meldplicht voor cryptotransacties. Maar, dan moeten eerst nog heel veel mensen naar het nieuwe beleid kijken en het goedkeuren, waaronder alle lidstaten die tot Europa behoren. Sommige mensen willen liever nog verder gaan om het cryptoliefhebbers moeilijk te maken. De directeur Internationale en Europese betrekkingen bij de Europese Centrale Bank, Fabio Panetta, is zo iemand. Hij wil cryptovaluta helemaal verbieden, omdat ze volgens hem “een gok vermomd als een beleggingsmiddel” zijn. Hij keurt af dat cryptovaluta een overdreven grote ecologische voetafdruk achterlaten en ziet deze ‘nieuwe manier van gokken’ niet als een positieve bijdrage in het leven van Europeanen. Hij wil dat onder andere bitcoin wordt verboden, maar hij is uit op alle digitale valuta die de zogeheten proof-of-work-methode gebruiken om transacties te bevestigen.

Europa Spannende tijden dus voor cryptobezitters, zeker als je er ook nog heel succesvol mee bent. Tegelijkertijd is er ook positief cryptovalutanieuws. Paypal heeft zijn crypto-ondersteuning vandaag uitgerold in Luxemburg. Luxemburg is het eerste EU-land dat deze ‘behandeling’ krijgt. Vrij tegenstrijdig dus met wat de EU en de Centrale Bank van plan zijn. Maar goed, zoals gezegd moeten er nog veel mensen hun oke geven op de plannen van de EU en we verwachten door dit nieuws wel een reactie vanuit de cryptocommunity. Aan de andere kant: het is nog lang niet 2026.