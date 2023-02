Voor sommige playlists op Spotify heb je vanaf nu NFT's nodig

Als je Spotify Premium hebt, het gewone abonnement op de streamingdienst van een tientje per maand, dan had je tot voor kort toegang tot alles binnen die app. Je kan alle playlists zien en gebruiken, tenzij een gebruiker ze zelf op privé heeft gezet uiteraard. Maar, die vlieger gaat inmiddels niet meer op. Sommige playlists op Spotify zijn alleen nog beschikbaar als je NFT’s bezit: non-fungible tokens. En niet zomaar NFT’s.

CoinDesk schrijft dat het wel alleen gaat om bepaalde non-fungible tokens, namelijk die van Fluf, Moonbirds, Kingship en Overlord. De mensen die tot die groepen behoren kunnen de playlists benaderen. Kingship is een band die playlists maakt waarbij je een zogeheten Kingship keycard nodig hebt (een NFT) om toegang te krijgen. Nu zou je denken dat er dus ook alleen muziek instaat die uniek is en nergens anders te beluisteren valt, maar dat is juist niet het geval. In de playlist van Kingship komen onder andere nummers voorbij van Missy Elliott en Led Zeppelin. Sja, moet je daar nu werkelijk een NFT voor hebben? Plus, als iemand de playlistinhoud online deelt, dan kun je de liedjes ook zelf opzoeken.

Spotify laat je met NFT’s bepaalde playlists beluisteren die voor mensen zonder die betreffende NFT’s verscholen blijven. Waar veel mensen dachten dat NFT’s toch een beetje in het slop raakten, blijken toch veel bedrijven er echt nog wel mee bezig. Instagram doet er iets mee, in de Doodle-contest van Red Bull worden tekeningetjes in de tokens omgetoverd en nu dus ook de bekendste muziekstreamingdienst ter wereld.

NFT-clubje

Hoewel het idee leuk is, net zoals bij de aapjes van de Bored Ape Yacht Club, waarbij je ook echt toegang krijgt tot een online platform dat verder voor niemand openstaat, is het de vraag of muziekplaylists nu werkelijk zo’n geweldige toepassing zijn in combinatie met NFT’s. Je moet dan immers wel eerst je cryptowallet verbinden en zorgen dat je die NFT in je wallet hebt staan om te bewijzen dat je toegang zou mogen krijgen. Maar nogmaals: tot nummers die ook allemaal gewoon los en zelfs gratis op Spotify te vinden zijn.

Spotify is er zelf ook niet enorm open over. Het geeft alleen aan dat het regelmatig tests doet om te kijken wat er voor de bredere doelgroep zou kunnen passen. Het gaat bij dit experiment dus ook niet om een grote, wereldwijde uitrol voor altijd, maar voor een testperiode van drie maanden onder Android-gebruikers in de VS, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Denemarken en Nieuw-Zeeland. Dus zelfs als je die NFT bezit, dan kun je toegang tot die playlist vooralsnog op je buik schrijven, in plaats van in de blockchain.