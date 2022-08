Verdwijnen NFT’s net zo hard als ze opkwamen?

Is het over met NFT’s? De digitale eigenaarsbewijzen voor virtuele objecten waren in 2021 razend populair, maar inmiddels zien we dat er niet alleen minder over wordt gesproken: ze worden ook minder waard. Dat is onder andere te zien aan de marktplaats voor NFT’s , OpenSea.

Op OpenSea lijkt het zo langzamerhand hard achteruit te gaan met de eigendomsbewijzen. De handel daalde met 99 procent in slechts één kwartaal. In mei was het 405,75 miljoen dollar op een dag, maar in augustus was daar nog maar 5 miljoen dollar van over. Cointelegraph spotte de finke achteruitgang van de non-fungible tokens.

Het is ook te merken bij bedrijven: waar grote merken vorig jaar het ene na het andere bericht stuurde over het bestaan van NFT’s in hun naam, is het nu wat stilletjes. Er worden weinig NFT-plannen meer waargemaakt, zo lijkt het. Er zijn op OpenSea niet alleen minder transacties, maar ook minder accounts. Om dat alles nog erger te maken, lijken de NFT’s die worden aangeboden ook steeds vaker bodemprijzen te krijgen.