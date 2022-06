Chevrolet veilt een vette NFT en geeft ook de Vette erbij

NFT’s zijn nog altijd hot, hoewel ze de afgelopen weken nogal eens negatief in het nieuws kwamen, evenals crypto’s. Dat weerhoudt Chevrolet er echter niet van om een ‘Vette-NFT’ te gaan veilen. Op zich geen groot nieuws, ware het niet dat de winnaar van de veiling ook de gelukkige eigenaar wordt van de bijbehorende, mintgroene, Corvette Z06. Dat zal ongetwijfeld zorgen voor een stijging van het aantal bieders, en de biedingen.

Corvette Z06 NFT én fysieke bolide

Voor de autofanaten, de Corvette Z06 is de eerste ‘Vette’ met een atmosferische 5,5-liter V-8-middenmotor. Het is een meer hardcore sportwagen dan zijn voorgangers. De Z06 zal naar verwachting in de zomer van 2022 in productie gaan en als ‘2023 model’ op de (Amerikaanse) markt verschijnen.

De NFT (zie afbeelding) toont een limoengroene Corvette Z06 die door een cyberpunklandschap schiet. Maker vanm de NFT is kunstenaar Nick Sullo. De aanstaande veiling koppelt Sullo's NFT met een echte Corvette Z06 uit 2023 die qua kleur overeenkomt met het werk van de kunstenaar en daardoor meteen een unieke bolide is. Chevrolet heeft namelijk al aangekondigd dat ze deze kleur alleen gebruiken voor de bij de NFT-veiling horende Corvette Z06.