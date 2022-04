De Corvette gaat ook elektrisch

Voor veel Amerikanen is de Chevrolet Corvette wat voor ons Europeanen de Porsche 911 is. Een supercar die al vele tientallen jaren, de eerste ‘Vette’ verscheen in 1953, model staat voor de ultieme (betaalbare) street-legal sportauto. Honderden PK’s, een zes of acht cilinder motor, de acceleratie van een ‘raket’ en een topsnelheid van een Formule 1 bolide. Dat ultieme Amerikaanse icoon gaat nu ook de onvermijdelijke ‘milieutransformatie’ doormaken.

Corvette met elektromotor komt in 2023

De volgende, negende, generatie van de Corvette wordt een elektrisch aangedreven sportwagen. Wat Chevrolet nog in het midden laat is of het een volledige EV, met alleen een elektrische aandrijving wordt, of een hybrid. De autofabrikant heeft gisteren een eerste teaser van de Corvette met elektromotor online gezet. Daarop is een in camouflagekleuren gehulde nieuwe Corvette te zien die hevig wielspinnend en driftend op een zoutvlakte zijn vermogen probeert los te laten.