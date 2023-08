Russen op weg naar de maan

De maan is weer razend populair. Nadat, in 1969, de Amerikanen als eerste een mens over ons zuster hemellichaam lieten lopen, nam de interesse voor maanmissies midden jaren 70 af. Nu, bijna 50 jaar later is de maan weer ‘hot’. NASA werkt hard aan Artemis, het project waarmee ergens in het midden van die decennium weer mensen naar de maan gestuurd moeten worden. Intussen is al een onbemande Artemis missie uitgevoerd die een paar rondjes om de maan gedraaid heeft. Maar, Amerika is niet meer alleen in de nieuwe spacerace naar de maan. India, China en ook Rusland doen volop mee.

Eerste Russische maanmissie in 47 jaar

Wat dat laatste land betreft, zij hebben afgelopen nacht hun eerste maanmissie in 47 jaar op pad gestuurd. Bijzonder, want de afgelopen anderhalf jaar heeft Rusland honderden raketten gelanceerd, allemaal met de ‘bestemming’ Oekraïne. Maar goed, over die oorlog zullen we het hier verder niet hebben.

De Loena-25 maansonde die vannacht gelanceerd is, moet over ruim vijf dagen op de maan arriveren. De bedoeling is dat hij ergens in de buurt van de zuidpool van de maan landt. Daar zal de maansonde een jaar lang, of zoveel langer als hij op zijn accu’s kan blijven functioneren, bodemmonsters verzamelen en onderzoek doen. Doel van de missie is om te bepalen of de zuidpool van de maan geschikt is om er ooit een (permanent) bewoonde maanbasis te bouwen.