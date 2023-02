Er wordt daadwerkelijk gewerkt aan tech om met dieren te praten

Het is een droom van velen. Iedereen weet immers hoe moeilijk het is wanneer je dier duidelijk pijn heeft, maar niet kan zeggen waar. Maar ook voor leuke dingen: wat denkt zo’n kat nou helemaal voordat hij een sprong maakt die hij overduidelijk nooit gaat halen? Eén van de meest tot de verbeelding sprekende innovaties is wel het kunnen begrijpen van wat dieren denken of zeggen. Er wordt gewerkt aan allerlei vormen van technologie om met dieren te kunnen praten.

Wetenschap in dierencommunicatie

Wist je dat we heel lang niet eens wisten dat olifanten infrasonisch met elkaar communiceerden, of dat vleermuizen door te echo’en een praatje met elkaar kunnen maken? Inmiddels is dat overduidelijk, al heeft de Westerse wetenschappelijke wereld heel lang gedacht dat dieren helemaal niet hun eigen manier van communiceren hadden. Of het nu gaat om kwetteren, snateren, brullen, tokken, miauwen, blaffen of wat dan ook: dieren praten en wij willen ze verstaan. In een wereld waarin we constant worden geconfronteerd met kunstmatige intelligentie moet er toch wel iets te bedenken zijn om boodschappen te ontfutselen?

Dat wordt ook zeker gebruikt. Zo zijn er miljoenen uren aan opnames van dierengeluiden die constant door kunstmatige intelligentie worden gefilterd om een patroon te herkennen. Wellicht kan dit ooit een enorme schot in de roos zijn om met dieren te praten. Of nou ja, ze tenminste te begrijpen. In eerste instantie concentreren wetenschappers zich op olifanten, honingbijen en dolfijnen, waarbij erg opgepast moet worden dat we het stapje voor stapje doen. Is het kunnen begrijpen van wat honingbijen zeggen immers niet een andere manier om deze beestjes te manipuleren?