​Glazen bol: Zo zien dieren er in de toekomst uit

We kunnen ons bijna niet voorstellen hoe de wereld is zonder de dieren die er nu leven, maar kijkend naar het verleden verandert de fauna nog wel eens. Hoe is dat in de toekomst? Meerdere onderzoekers hebben zich erover gebogen: dit is hoe dieren er over een miljoen jaar uitzien.



Evolutie

We weten allemaal dat dieren evolueren. Hoe de gekko’s op een bepaald moment ‘plakpootjes’ kregen, hoe bepaalde vogelsoorten een ander soort snavel kregen gebaseerd op aanpassingen aan hun leefomgeving: de natuur is geweldig. Hoe zou dat over een miljoen jaar zijn, als de dieren allemaal zijn doorontwikkeld? Vox vroeg het aan diverse biologen en daar kwam een interessante groep beesten uit.