Nieuwe augmented reality-dieren beschikbaar op Google

We schreven er al vaker over, de grappige dieren die je via augmented reality en Google in je huis kunt plaatsen. Het lijkt een beetje op Pokémon Go, waarin er een Pokémon te zien is in de echte wereld (door het beeld van je telefoon). Er zijn nu nieuwe dieren bijgekomen binnen Google.

Google wilde ditmaal de focus leggen op bedreigde diersoorten. Je kunt nu de volgende dieren bekijken door ze op Google op te zoeken: poolvos, bruinvis, specht, lync en de hommel. De poolvos is het slachtoffer van klimaatverandering, de bruinvis van giftige stoffen in het water, de specht van ontbossing, de hommel van het verdwijnen van bloemen en de lynx van de jacht en zelfs van verkeersongelukken.

Google en SSNC

Een aantal van deze dieren zien we ook in Nederland. De lynx niet, al is het wel een van de mooiste roofdieren die Europa rijk is. Google heeft samen met het Zweedse SSNC meerdere dieren uitgekozen die extra aandacht verdienen doordat hun soort steeds meer wordt uitgedund om redenen die veelal door de mens komen. Sowieso zet Google meer in op klimaatverandering, al draagt het hier ook flink aan bij met zijn gigantische ecosysteem.