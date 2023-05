Er gloort toch nog hoop voor Virgin Galactic

Het is misschien wel een van de grootste doorzetters van de afgelopen 50 jaar. Richard Branson, de man achter alle Virgin merken die groot en steenrijk werd in de ‘muziek business’. Daarna startte hij een succesvolle airline en besteedde hij een deel van zijn fortuin aan het najagen van de droom om alleen, in een ballon, non-stop rond de wereld te varen. Na de nodige mislukkingen, inclusief noodlandingen, lukte hem dat in 1991.

De Galactische strijd van Banson

De afgelopen jaren houdt Sir Richard zich vooral bezig met zijn droom de ruimte te ‘veroveren’. Samen met twee andere miljardairs (Bezos en Musk) is Branson verwikkeld in een strijd om als eerste commerciële ruimtevluchten aan te bieden. Anders dan die paar vluchten naar de rand van onze dampkring die zowel Branson als Bezos en Musk al met (rijke) toeristen al gemaakt hebben.

Begin dit jaar leek het er echter op dat het doek voor Branson’s ruimteavonturen ging vallen. Na een reeks van problemen bij Virgin Galactic, dat daardoor ‘aan de grond gezet was’ door de FAA, kwam het voortbestaan van dat ruimtevaartbedrijf op losse schroeven te staan. Het zou mogelijk niet lang meer bestaan.

Eind maart kreeg Branson nog een gtote tegenslag te verwerken toen zijn andere ruimtevaartbedrijf, Virgin Orbit, er (weer) niet in slaagde een raket in een baan rond de aarde te lanceren. Dat leidde kort daarop tot het besluit om Virgin Orbit in de ijskast te zetten. Ongetwijfeld speelden de financiële en technische problemen van Virgin Galactic daar ook een rol bij.