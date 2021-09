Virgin Galactic stelt volgende ruimtereis uit tot eind oktober

Enkele weken geleden waren de CEO’s van Virgin en Amazon nog in een hete strijd verwikkeld over wie als eerste met zijn ‘eigen’ ruimteschip de ruimte in zou vliegen. Die strijd werd op het nippertje gewonnen door Richard Branson van Virgin Galactic. Nu heeft hij iets minder goed nieuws. De volgende ruimtevlucht van het bedrijf, een missie in samenwerking met de Italiaanse luchtmacht, is uitgesteld tot 23 oktober.

Defect onderdeel in besturing

Volgens een verklaring van Virgin Galactic ligt de oorzaak van het uitstel bij het ontdekken van een fabricagefout in een onderdeel van het bedieningssysteem voor de besturing van de vlucht. De fout is door de leverancier zelf ontdekt momenteel wordt onderzocht of het defecte onderdeel ook gebruikt is in de ruimteschepen van Virgin Galactic. Zo ja, dan wordt samen met de leverancier bepaald welke actie ondernomen moet worden om het probleem te verhelpen.

“Uit grote voorzichtigheid en in overeenstemming met de vastgestelde veiligheidsprocedures van Virgin Galactic, is het bedrijf bezig met het uitvoeren van inspecties in samenwerking met de verkoper”, aldus de verklaring van Virgin Galactic