Voortbestaan Virgin Galactic op losse schroeven?

En dan te bedenken dat Branson in de zomer van 2021 Jef Bezos nog de loef afstak door negen dagen eerder dan de Amazon miljardair met een aantal ‘toeristen’ de ruimte in te gaan. Dat was vooralsnog de enige echte geslaagde ruimtevlucht van Virgin Galactic. Hoewel, achteraf bleek dat ook die vlucht niet zonder problemen verlopen was. De stijgingshoek was te stijl en het ruimtevaartuig kwam enkele minuten buiten de door de FAA toegewezen route.

Branson verzweeg problemen en verkocht aandelen

De vele problemen leidden er ook toe dat de investeerders van Virgin Galactic zich eind 2021 gingen roeren. Zij startten gezamenlijk een zogenoemde ‘class action’ rechtszaak waarin zij claimden dat de ruimtevaartuigen Eve en Unity niet lucht- (of ruimte-) waardig waren.

De aandeelhouders zijn met name verbolgen over het feit dat Branson in hun ogen de problemen lange tijd verzwegen heeft. Pas nadat de miljardair 10 miljoen van zijn eigen aandelen in Virgin Galactic verkocht had, wat hem 300 miljoen dollar opleverde, kwam de aap uit de mouw. Dat stilzwijgen, mogelijk om een daling van de aandelenkoers te voorkomen voordat hij zijn aandelen verkocht, wordt hem nu ook door de rechter kwalijk genomen. Op dit moment is het aandeel van de ruimtevaartorganisatie nog maar 10 procent waard van wat het ooit was.

Toch zijn ook al 900 kaartjes, a 450.000 dollar per stuk, voor de commerciële ruimtevluchten verkocht. Toch goed voor ruim 400 miljoen dollar. Als ik moet gokken, dan denk ik dat de investeerders met hun rechtszaak, die door het kelderen van de aandelenkoers van Virgin Galactic heel wat miljoenen hebben zien verdampen, een deel van dat geld willen compenseren. Dan zou het voor de ruimtevaartorganisatie van Branson wel eens heel moeilijk kunnen worden om nog aan haar verplichtingen te voldoen.

Overleven Branson en Virgin Galactic deze tegenslagen?

Branson laat zich zoals gezegd doorgaans niet door tegenslagen beperken. Zo moest hij in de jaren tachtig en negentig diverse pogingen ondernemen – die hem de nodige Britse ponden kostten – om zijn droom solo rond de wereld te varen in een luchtballon te verwezenlijken.

Doorzettingsvermogen, en een dikke bankrekening, zorgden ervoor dat hij die droom in 1991 uiteindelijk werkelijkheid maakte. De komende weken en maanden moet duidelijk worden of Sir Richard Branson deze nieuwe tegenslagen ook kan overleven.

