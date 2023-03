Virgin Orbit stopt ermee

In de muziek business reeg Richard Branson met Virgin feitelijk de succesverhalen aaneen. Dat gold ook voor de door hem opgerichte gelijknamige luchtvaartmaatschappij. Met die twee bedrijven verdiende hij zo veel geld dat hij zich wel wat kostbare hobby’s kon veroorloven. Helaas bleken die niet allemaal even succesvol. Zijn pogingen om solo, in een luchtballon, rond de aarde te reizen liepen bepaald niet allemaal even soepel. En ook met zijn ruimtevaartbedrijven, Virgin Galactic en diens spin-off Virgin Orbit, kreeg hij nogal wat tegenslagen te verwerken.

Virgin Orbit stopt

Voor een van bedrijven lijkt het doek nu definitief gevallen te zijn. Vandaag werd namelijk bekend dat Virgin Orbit al haar activiteiten staakt. Het leeuwendeel van het personeel, ongeveer 85 procent (675 mensen) is al ontslagen. Zij die nog overblijven hebben als taak om de resterende activiteiten van het bedrijf af te schalen en de ‘deur te sluiten’.

Het ging al een tijd niet goed met Virgin Orbit. De spreekwoordelijke laatste nagel aan de doodskist was de mislukte lancering van een raket in januari. Die moest, gedragen onder de ‘buik’ van een Boeing 747, vanaf grote hoogte in een baan rond de aarde geschoten worden. Tot en met het loskoppelen van de eerste én tweede trap van de raket verliep alles volgens planning en 'racete' de LauncherOne met meer dan 33.000 kilometer per uur naar zijn baan rond de aarde. Kort daarna, nog voordat hij zijn uiteindelijke bestemming bereikt had, ging het mis.