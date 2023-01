Virgin Orbit lanceert eerste raket ‘vanuit’ Europa

De raket die vanavond gelanceerd gaat worden, een LauncherOne, moet negen commerciële satellieten in een baan rond de aarde gaan brengen. De raket is voor deze missie omgedoopt tot ‘Start me up’. Je weet wel, die hit van de Stones die ooit ook door Microsoft gebruikt werd voor de lancering van Windows 98.

Vanavond, vlak voor middernacht, wordt als alles goed gaat een raket van Virgin Orbit de ruimte in gelanceerd . Met een beetje fantasie zou je kunnen stellen dat dit de eerste raketlancering ooit wordt vanaf – of beter gezegd boven – Europees grondgebied. Net zoals de ruimtevaartmissie van Virgin Galactic worden ook deze raketten ‘gelanceerd’ vanonder een ander toestel, in dit geval een Boeing 747 van Virgin. Die stijgt rond kwart over elf op vanuit het zuidwesten van Engeland.

Kijk naar het westen, als het niet bewolkt is.

Als het vanavond onbewolkt blijft – wat allerminst zeker is – dan is de gloed van de raketlancering enkele minuten nadat hij onder de Boeing vandaan ‘geschoten’ is, mogelijk ook in het Zuidwesten van ons land te zien. Mocht het weer het toelaten, dan verschijnt de raket als een oranje-witte gloed vlak boven de horizon, zo rond of net na middernacht.

Na de lancering zal de raket naar het zuiden van Europa vliegen. Blijft het weer goed, dan bestaat de kans dat de gloed van de raket op meer plaatsen, met name in het westen en zuiden van Nederland, en zeker ook in België, te zien zal zijn.

Mocht het bewolkt zijn vanavond, en die kans is best groot, dan kun je de lancering ook live op YouTube volgen.