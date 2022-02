Met Virgin Galactic nog dit jaar naar de ruimte voor 450.000 dollar

De race naar de ruimte tussen de drie mannen met miljarden op de bank is nog lang niet beslecht. Enkele maanden geleden waren Musk, Bezos en Branson nog in een felle strijd verwikkeld over wie van de drie het eerst, in zijn eigen raket de ruimte zou bezoeken. Die strijd werd uiteindelijk gewonnen door Richard Branson die zich een week eerder dan Jeff Bezos de ruimte in liet schieten. Deze week heeft Richard Branson met zijn Virgin Galactic weer een nieuw ambitieus plan gelanceerd. Hij wil met zijn ruimtebus, de VSS Unity, dit jaar nog 1000 betalende ruimtetoeristen naar gewichtloosheid vervoeren. De ruimtebuskaartjes gaan vandaag in de (voor)verkoop.

150.000 euro aanbetaling

Wie er over denkt om met Virgin Galactic mee te gaan, mag daarvoor 450.000 dollar dokken. In de zomer van vorig jaar besloot Branson namelijk dat de oorspronkelijke ticketprijs, 225.000 dollar, niet voldoende was om de kosten van de trip te dekken. Bovendien, wie bijna een kwart miljoen heeft liggen om binnen anderhalf uur te verbranden, zal zich waarschijnlijk ook niet druk maken over bijna een half miljoen.

Iedereen die de komende periode een kaartje voor een reisje met de VSS Unity koopt, moet 150.000 euro vooruit betalen. Daarnaast moet je er ook rekening mee houden dat je voor de reis enkele dagen in training moet.