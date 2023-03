De bodem is nog niet bereikt bij Amazon

Na jaren van hosanna en groei, is de techwereld de afgelopen maanden in een soort van recessie terechtgekomen. Meta, Twitter en Amazon hebben inmiddels al vele tienduizenden banen geschrapt. En de gifbeker lijkt nog niet helemaal leeg te zijn. Bij Amazon in ieder geval, want die online dienstverlener heeft vandaag bekend gemaakt dat er de komende weken nog eens 9.000 banen zullen verdwijnen. Dat aantal komt dan dus bovenop de 18.000 ontslagen die de afgelopen maanden, in twee delen, al aangekondigd werden.

Beter voor de toekomst van Amazon

De nieuwe ontslagronde werd middels een memo van CEO Andy Jassy wereldkundig gemaakt. De ontslagen treffen diverse onderdelen van Amazon. Er verdwijnen banen bij zowel AWS als PXT, Sales en Twitch. Volgens de CEO is de nieuwe ontslagronde uiteindelijk goed voor de toekomst van Amazon.

Vervolgens geeft hij nog wat nadere uitleg over hoe ze tot het besluit gekomen zijn om in enkele maanden tijd 27.000 medewerkers de deur te wijzen. Daarbij is volgens de CEO vooral gekeken naar wat de klanten van Amazon belangrijk vinden, en daaraan gekoppeld het opnieuw prioriteren van de doelstellingen en activiteiten. Dat leidde soms tot het overplaatsen van personeel, naar (nieuwe) functies bij andere bedrijfsonderdelen. Maar in dit geval leidde die herprioritering dus ook tot het, in drie rondes, schrappen van 27.000 banen.